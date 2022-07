Rivian levert eerste Amazon-bussen af en wil meer bedrijfsauto’s

Het heeft even geduurd, maar de eerste door Rivian ontworpen elektrische bezorgbussen voor Amazon rijden inmiddels rond in de VS. Dat is voor Rivian een mooi moment om aan te kondigen dat het met meer elektrische bedrijfswagens wil komen.

Zeg ‘Rivian’ en je denkt meteen aan die hippe R1T-pick-up en diens SUV-broer R1S. Rivian maakt echter nog een derde model, een speciaal voor e-commerce-gigant Amazon ontworpen elektrische bestelbus. Dat voertuig kregen we al in 2019 te zien, maar logischerwijs zit er een heleboel tijd tussen een eerste virtuele kennismaking en daadwerkelijke inzetbaarheid. We zijn echter aanbeland bij dat laatste.

Amazon meldt dat Amerikaanse klanten vanaf nu een Rivian-bus in hun straat zouden kunnen tegenkomen. Dat moet zelfs al heel snel de normaalste zaak van de wereld zijn, want vanaf nu gaat het hard. Amazon mikt op ‘duizenden’ van deze bussen in meer dan 100 verschillende steden voor het einde van dit jaar. In 2030 moeten er 100.000 Rivian-bussen met Amazon-kenmerken rondrijden in de VS.

Baltimore, Chicago, Dallas, Kansas City, Nashville, Phoenix, San Diego, Seattle en St. Louis behoren tot de eerste steden die kennismaken met dit unieke voertuig. Ter herinnering: de Amazon-bus is helemaal in samenspraak met Amazon en diens chauffeurs ontwikkeld en getest. Daarbij is gelet op zaken als zicht rondom, een gemakkelijk instap, handige deuren en natuurlijk een zo ideaal mogelijke indeling. Om te zien is het echt een Amazon-bus, en dus niet een Rivian. Zo prijkt het Amazon-logo als merklogo op neus en stuur en is de Amazon-‘lach’ zelfs in de koplampen verwerkt. Opladen gebeurt bij de distributiecentra die Amazon door het hele land heeft. Of er ook plannen zijn om de bussen buiten de VS in te zetten, is voorlopig nog niet bekend.

Uitgebreide specificaties hebben we trouwens ook nu nog niet, en komen wellicht ook niet. Rivian heeft immers geen reden om deze bussen ook elders aan te bieden, aangezien Amazon de aangewezen partner is voor dit project. Uit uitgelekte informatie op Twitter blijkt echter dat er drie lengtematen zijn, aangeduid als EDV 500, EDV 700 en EDV 900. De kortste is omgerekend zo’n 6 meter 30 lang, de langste maar liefst 8 meter 15. Het rijbereik ligt bij de kortere exemplaren op zo’n 240 km, de langste komt logischerwijs wat minder ver.

Meer bussen

Min of meer tegelijkertijd komt Reuters met het nieuws dat Rivian wel degelijk aan bestellers voor andere partijen werkt. Daarbij gaat het uiteraard om nieuwe, unieke modellen, al dan niet in samenwerking met andere grote partners. Dat lijkt niet gek. Waar de personenautomarkt inmiddels vergeven is van de hippe, innovatieve nieuwkomers, geldt dat nog niet voor bedrijfswagens. Elektrische bussen zijn nu veelal afkomstig van traditionele merken en ook in veruit de meeste gevallen gebaseerd op bestaande modellen met een verbrandingsmotor aan boord.