Alpine komt met zeven nieuwe modellen

Begin 2021 verraste Alpine met de aankondiging dat er op den duur niet alleen een elektrische nieuwe A110 komt, maar ook een sportieve elektrische hatchback en een elektrische cross-over. Eind vorig jaar bleek dat het niet bij die drie zou blijven en dat er nog twee extra nieuwkomers in het vat zitten. Wat blijkt? Ook daar blijft het niet bij. Tot aan 2030 lanceert Alpine maar liefst zeven nieuwe modellen.

Op bovenstaande foto's zien we de nieuwe Alpines al staan, al worden we niet van alles wat we zien even wijs. In het midden staat in elk geval de nieuwe A110, rechts daarvan zien we de A290 (Alpines versie van de Renault 5) en links ervan staat vermoedelijk de 'GT-X Over'. En die andere modellen dan? Nou, Alpine maakte vorig jaar al bekend dat er ook twee modellen in het D- en E-segment aankomen, maar dan zijn we er nog steeds niet helemaal. Nu meldt Alpine dat er bovendien een open A110 komt én een A310 geheten 'vierdeurs sportcoupé'.

Het gerucht ging al dat Alpine voor de ontwikkeling van de nieuwe A110 toch niet aanhaakt bij Lotus en dat bevestigen de Fransen nu in zekere zin. Alpine komt met het eigen Alpine Performance Platform (APP) en daarop komt niet alleen de elektrische nieuwe A110 te staan, maar ook de open variant daarvan en de A310. De A290 staat uiteraard net als de Renault 5 op het CMFB-EV-platform van Renault en waarschijnlijk worden ook de nog naamloze D- en E-segmenters neven van elektrische Renaults.

Model Basis Verwacht in Alpine A290 CMFB-EV 2024 Alpine 'GT-X Over' of 'Crossover GT' n.n.b. 2025 Alpine A110 APP 2026 Alpine A110 Roadster APP 2026? Alpine A310 APP < 2030 Alpine D-segmenter n.n.b. < 2030 Alpine E-segmenter n.n.b. < 2030

Waterstof, uitbreiding naar VS

Meer interessant nieuws: Alpine werkt aan een verbrandingsmotor die met waterstof overweg kan. Concrete plannen hiervoor doet het nog niet uit de doeken, het rept slechts over gebruik in 'exclusieve sportauto's'. Het is geen verrassing dat Alpine inzet op waterstof. Het toonde begin vorig jaar nog de A4810, een futuristische waterstofracer. De Alpenglow, die eveneens vorig jaar verscheen, lust ook waterstof en liet nog het geluid van een verbrandingsmotor horen. Nu blijkt dat Alpine inderdaad waterstof als brandstof wil gaan gebruiken.

Er waren al eerder aanwijzingen dat Alpine werkt aan uitbreiding naar de Verenigde Staten en nu is er de bevestiging. Vanaf 2027 willen de Fransen daar hun auto's aan de man brengen. Verder zit er Aziatische uitbreiding aan te komen vanaf dat jaar, mogelijk zelfs naar China. Het totaalplaatje moet uiteraard leiden tot meer groei, meer marge en meer winst. Alpine wil tot aan 2030 ieder jaar de verkopen zien groeien met 40 procent en per 2030 meer dan 10 procent marge pakken.