Het heeft even geduurd, maar de Alpine A390 is nu echt klaar voor Nederland. Dat betekent dat we je nu kunnen vertellen wat de Alpine A390 moet kosten. Hij is er vanaf bijna 70.000 euro.

Een jaar geleden presenteerde Alpine de A390: een flinke liftback die na de A290 het tweede elektrische model van Alpine is. Het is een vijfdeurs liftback die met zijn wagenlengte van ruim 4,6 meter aanzienlijk groter is dan het sportieve alternatief van de Renault 5. Die Alpine A290 is er vanaf €39.200. Voor de Alpine A390 betaal je minimaal €67.900.

De vanafprijs van €67.900 behoort toe aan de Alpine A390 GT. Die is dankzij twee elektromotoren maar liefst 400 pk sterk en ramt met dat vermogen vanuit stilstand in 4,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 200 km/h. Relevanter is het elektrische rijbereik. De actieradius bedraagt dankzij de 89 kWh-accu 557 kilometer. Snelladen kan met 150 kW.

Wil je meer vermogen? Dan heb je voorlopig pech. De bij de introductie van de A390 aangekondigde GTS-uitvoering met 470 pk is vooralsnog niet in Nederland leverbaar.