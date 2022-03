Alpine A4810 is extreme supercar op waterstof

Alpine presenteert de A4810: een extreme concept-supercar die moet worden aangedreven door waterstof. De A4810 is getekend door studenten van het Instituto Europeo di Design (IED) in Turijn en biedt een vooruitblik op 'hoe sportief de toekomst gaat worden'. Productieplannen lijkt Alpine niet te hebben.

'A4810' klinkt op het eerste gezicht een beetje als een formaat in de kopieermachine, maar de naam heeft wel degelijk een symbolische betekenis. '4810' is namelijk de hoogte in meters van de Mont Blanc, de hoogste berg in de Alpen. De Mont Blanc ligt tevens tussen Frankrijk en Italië in en staat daarmee symbool voor de Italiaans-Franse samenwerking bij de A4810. De studenten van het IED kregen van Alpine de opdracht om een 'super berlinette' te ontwerpen voor het jaar 2035. Zij gingen daar individueel mee aan de slag, waarna Alpine een selectie maakte en twee ideeën koos waar de studenten verder op voort moesten borduren. Daar kwam uiteindelijk de A4810 uit voort.

De A4810 is met een lengte van 5,091 en een breedte van 2,010 meter een behoorlijk grote jongen. Zijn wielbasis meet 2,717 meter. Ter vergelijking: een Lamborghini Aventador, ook een supercar, is 4,8 meter lang en 2,03 meter breed met ongeveer dezelfde wielbasis. In een teaser zagen we de gemeen ogende led-koplampen al, waarbij de dagrijverlichting een doorlopende streep is die aan weerszijden om de luchtinlaten heen is gevouwen. De cockpit van de A4810 is een lage, grotendeels uit glas opgetrokken kap die maar nauwelijks boven de wielkasten uit komt. Met een hoogte van 1,055 meter is de A4810 dan ook extreem laag.

De kap loopt naar achteren taps toe, twee zilverkleurige spijlen verbinden hem optisch met de achterste wielkasten. Aan de achterkant van de aalgladde concept car zitten twee inzetstukken die vermoedelijk voor uitlaten door moeten gaan. De achterlichten zijn twee verticale dunne doorzichtige platen die dicht op elkaar zitten. De A4810 moet worden aangedreven door een 'waterstof-aandrijflijn', maar technische details daarvan zijn niet bekend. Bij de A4810 gaat het dan ook voornamelijk om het design. Alpine vermeldt niet expliciet dat de supercar niet in productie gaat, maar dit lijkt niet het geval te zijn. Volgens Antony Villain, 'Design Director' bij Alpine, was het project met de studenten vooral een mooier manier om 'het merk door de ogen van een jongere generatie te zien'. Het is dus goed denkbaar dat bepaalde designelementen later wel terugkeren in productiemodellen.