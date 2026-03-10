Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Elektrische Alpine A110 komt als coupé, spider én als 2+2

Drietal op speciaal aluminium basis

2
Alpine A110 R Ultime
Lars Krijgsman
2

Ook Alpine heeft iets te interessants te roepen in de stortvloed van nieuws dat de Renault Group vandaag over autoland uitstort. Het werpt een klein licht op wat we van de elektrische Alpine A110 kunnen verwachten.

Lang had Alpine slechts één model: de A110. Die loopt op zijn laatste benen, maar inmiddels heeft het ook twee andere modellen. De ene heet A290 en is de hete Alpine-versie van de Renault 5, de tweede heet Alpine A390 en is een flinke elektrische liftback. Alpine heeft het al jaren over een elektrische opvolger van de A110. Die is er nog niet, maar zit nog wel in de pijplijn. Hij komt samen met nog twee derivaten op een volledig nieuw EV-platform te staan.

De nieuwe architectuur waarmee Alpine al tijden druk in de weer is, heet Alpine Performance Platform, kortweg APP. Het is een grotendeels uit aluminium opgetrokken platform met onder meer verlijmde en geklonken verbindingen. De elektrische Alpine A110 op deze basis krijgt twee accupakketten. Door de plaatsing en verdeling daarvan, moet de gewichtsverdeling van 40/60 (voor/achter) van de A110 behouden blijven. De APP-basis profiteert van 800v cell-to-pack-batterijen en de A110 krijgt zelfs een nieuwe achteras met twee elektromotoren. Dankzij volgens Alpine vliegensvlugge actieve torque vectoring kan het koppel tussen het linker- en rechterachterwiel variëren. Alpine belooft verder een lage zitpostitie met een verticaal staand stuurwiel én twee carrosserievarianten.

De APP-basis van de Alpine A110 gaat ook als basis dienen voor A110 'spider' en een '2+2', een vierzitter met een piepklein achterbankje dus. De elektrische A110 rolt straks net als de uitgaande A110 van de band in het Franse Dieppe. Over de eerder aangekondigde andere elektrische cross-overs en SUV's, zegt Alpine ditmaal niets.

2 Bekijk reacties
Alpine Alpine A110 Elektrische Auto Supercars & Sportscars

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Alpine A110 1.8 Turbo Premiere Edition 250pk #1039 van 1955 Focal audio | Cruise | Navi | Parkeersens. achter

Alpine A110 1.8 Turbo Premiere Edition 250pk #1039 van 1955 Focal audio | Cruise | Navi | Parkeersens. achter

  • 2018
  • 8.821 km
€ 59.990
Alpine A110 Premiere Edition 252pk #1914 van 1955 Actief Sportuitlaatsysteem | Focal-audio | Cruise | Navi | Parkeersens. achter

Alpine A110 Premiere Edition 252pk #1914 van 1955 Actief Sportuitlaatsysteem | Focal-audio | Cruise | Navi | Parkeersens. achter

  • 2018
  • 79.961 km
prijs op aanvraag
Alpine A110 1.8 Turbo R Turini | Akrapovic | Herritage | Sabelt® Track racezetels |

Alpine A110 1.8 Turbo R Turini | Akrapovic | Herritage | Sabelt® Track racezetels |

  • 2025
  • 13.446 km
€ 114.945

Lees ook

Autotest
Alpine A110 R Ultime

Alpine A110 R Ultime - Extreem veel geld voor seconde per kilometer winst maar bizar agressief

Op Zoek Naar
sportieve occasions voor Op Zoek Naar

Gaan voor goud met ultra sportieve occasion: BMW M2, Alpine A110 of 718 Cayman?

Nieuws
Alpine A110 R Ultime

Alpine A110 R Ultime: één voor de prijs van bijna vier

Nieuws
Alpine A110

Alpine A110 bijna uit productie, opmaat naar elektrische A110

Nieuws
Alpine A110 GTS

Alpine A110 in herfst van zijn leven duurder dan ooit

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.