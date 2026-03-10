Elektrische Alpine A110 komt als coupé, spider én als 2+2

Ook Alpine heeft iets te interessants te roepen in de stortvloed van nieuws dat de Renault Group vandaag over autoland uitstort. Het werpt een klein licht op wat we van de elektrische Alpine A110 kunnen verwachten.

Lang had Alpine slechts één model: de A110. Die loopt op zijn laatste benen, maar inmiddels heeft het ook twee andere modellen. De ene heet A290 en is de hete Alpine-versie van de Renault 5, de tweede heet Alpine A390 en is een flinke elektrische liftback. Alpine heeft het al jaren over een elektrische opvolger van de A110. Die is er nog niet, maar zit nog wel in de pijplijn. Hij komt samen met nog twee derivaten op een volledig nieuw EV-platform te staan.

De nieuwe architectuur waarmee Alpine al tijden druk in de weer is, heet Alpine Performance Platform, kortweg APP. Het is een grotendeels uit aluminium opgetrokken platform met onder meer verlijmde en geklonken verbindingen. De elektrische Alpine A110 op deze basis krijgt twee accupakketten. Door de plaatsing en verdeling daarvan, moet de gewichtsverdeling van 40/60 (voor/achter) van de A110 behouden blijven. De APP-basis profiteert van 800v cell-to-pack-batterijen en de A110 krijgt zelfs een nieuwe achteras met twee elektromotoren. Dankzij volgens Alpine vliegensvlugge actieve torque vectoring kan het koppel tussen het linker- en rechterachterwiel variëren. Alpine belooft verder een lage zitpostitie met een verticaal staand stuurwiel én twee carrosserievarianten.

De APP-basis van de Alpine A110 gaat ook als basis dienen voor A110 'spider' en een '2+2', een vierzitter met een piepklein achterbankje dus. De elektrische A110 rolt straks net als de uitgaande A110 van de band in het Franse Dieppe. Over de eerder aangekondigde andere elektrische cross-overs en SUV's, zegt Alpine ditmaal niets.