Alpine GT X-Over: elektrische cross-over komt in 2025

Alpine komt de komende jaren met drie nieuwe volledig elektrische modellen. Eén daarvan gaat GT X-Over heten, zo maakt het Franse sportautomerk bekend. In 2025 begint de productie. Een jaar later komt de elektrische A110.

Alpine zal zich dit decennium op een nieuwe wijze profileren. Een jaar geleden maakte het bekend dat het de komende jaren drie volledig elektrische nieuwkomers zal presenteren. Dat zijn een sportcoupé, een sportieve hatchback en een SUV/cross-over. De drie kregen we ook al in enkele donkere teaserfoto's te zien. Over de cross-over maakt Alpine nu meer bekend. Zoals gezegd gaat de cross-over naar de naam Alpine GT X-Over luisteren. Het wordt een hoogpotig model met schuin aflopende daklijn op basis van het CMF-EV-platform. Daarmee wordt het een directe verwante van de Renault Mégane E-tech Electric en Nissan Ariya. De GT X-Over moet per 2025 van de band lopen in Dieppe, waar Alpine momenteel ook al de A110 bouwt.

Er is meer nieuws. Het van Alpine bekende A-met-cijfer als modelnaam blijft namelijk voorbehouden aan de sportcoupé in de geest van de historische Alpines, want ook de elektrische opvolger van de A110 heet weer A110. De nieuwe A110 zal een jaar na de GT X-Over verschijnen, in 2026 dus.

Over de hatchback houdt Alpine zich nog stil. Vrijwel zeker wordt dat een sportievere versie van de elektrische Renault 5 en zal die niet in Dieppe maar zij-aan-zij met de 5 in een andere fabriek worden gebouwd. Waarschijnlijk is dat dan ook de eerste elektrische Alpine die we te zien krijgen, want Alpine kondigde eerder aan in 2024 het eerste model al te onthullen. In dat jaar komt de retro Renault 5 ook uit.