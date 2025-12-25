Het nieuws wordt gedomineerd door elektrische auto's en veel daarvan voldoen uitstekend voor dagelijks gebruik. Maar écht leuk? Dat zijn uitzonderingen. Maar de funcar van 2025 is mooi wél een EV. Benieuwd welke auto dat is? Joas van Wingerden en Damiaan Hage bespreken het in deze video - en daarna blikken ze terug op hun 2025.

Het was een jaar waarin we soms best verrast werden. Joas kon als nieuwsredacteur als allereerste de nieuwe Renault Clio bekijken. Dat werd de schok van het jaar voor hem. Het nieuwe design van Audi geeft hem dan wel weer hoop. Damiaan, die graag het belang van de autokoper in de gaten houdt, vond de gemiddelde prijs van een nieuwe auto van dik €50.000 wel een echt dieptepunt. Wie kan dat nog bij elkaar sparen?

Nieuw dit jaar is de uitreiking van een aantal prijzen voor opvallende nieuwkomers in autoland. Andere categorieën voor een prijs zijn Beste value for money met verbrandingsmotor, Beste value for money elektrisch, Beste innovatie elektrisch, Beste innovatie verbrandingsmotor, Beste design, Beste overall en een speciale prijs voor de leukste klassieker van het afgelopen jaar.