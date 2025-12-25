Ga naar de inhoud
Auto's
Kenteken

AutoWeek 2025: 'Dit is de winnaar van de eindejaarsprijs beste funcar'

'Als je op die knop drukt, komt er een sneltrein voorbij'

Video
  • Nieuws

Het nieuws wordt gedomineerd door elektrische auto's en veel daarvan voldoen uitstekend voor dagelijks gebruik. Maar écht leuk? Dat zijn uitzonderingen. Maar de funcar van 2025 is mooi wél een EV. Benieuwd welke auto dat is? Joas van Wingerden en Damiaan Hage bespreken het in deze video - en daarna blikken ze terug op hun 2025.

Het was een jaar waarin we soms best verrast werden. Joas kon als nieuwsredacteur als allereerste de nieuwe Renault Clio bekijken. Dat werd de schok van het jaar voor hem. Het nieuwe design van Audi geeft hem dan wel weer hoop. Damiaan, die graag het belang van de autokoper in de gaten houdt, vond de gemiddelde prijs van een nieuwe auto van dik €50.000 wel een echt dieptepunt. Wie kan dat nog bij elkaar sparen?

Nieuw dit jaar is de uitreiking van een aantal prijzen voor opvallende nieuwkomers in autoland. Andere categorieën voor een prijs zijn Beste value for money met verbrandingsmotor, Beste value for money elektrisch, Beste innovatie elektrisch, Beste innovatie verbrandingsmotor,  Beste design, Beste overall en een speciale prijs voor de leukste klassieker van het afgelopen jaar.

Alpine A290 GTS Premiere Edition 52 kWh | DEVIALET AUDIO | BETA | Stoel & Stuurverwarming | Climatronic | Apple Carplay & Android Auto | 220 PK |

Alpine A290 GTS Premiere Edition 52 kWh | DEVIALET AUDIO | BETA | Stoel & Stuurverwarming | Climatronic | Apple Carplay & Android Auto | 220 PK |

  • 2025
  • 0 km
€ 48.600
Alpine A290 GT Premium 52 kWh | DEVIALET AUDIO | Stoel & Stuurverwarming | Climatronic | Apple Carplay & Android Auto | 180 PK |

Alpine A290 GT Premium 52 kWh | DEVIALET AUDIO | Stoel & Stuurverwarming | Climatronic | Apple Carplay & Android Auto | 180 PK |

  • 2025
  • 0 km
€ 43.750
Alpine A290 GT Performance 52 kWh Devialet Audio | Stoelrverwarming | Climatronic | Apple Carplay & Android Auto | 220 PK |

Alpine A290 GT Performance 52 kWh Devialet Audio | Stoelrverwarming | Climatronic | Apple Carplay & Android Auto | 220 PK |

  • 2025
  • 0 km
€ 45.600

Lees ook

Alpine A290 vs. Cupra Born

Dubbeltest: Alpine A290 vs. Cupra Born - Wat is rijplezier je waard?

Alpine

Test: Alpine A290 - Feest voor Jean Modaal

Achtergrond
BMW iX3 en i3 Van Hooydonk

Designchef BMW had gehoopt op sedan als eerste Neue Klasse, maar het werd een SUV: de iX3

Nieuws
tankstation BP benzine brandstof brandstofprijzen

10 Amsterdamse tankstations worden laadstations voor elektrische auto's

Nieuws
Lexus RZ 600e F Sport Performance

Lexus RZ heel dik aangekleed als F Sport Performance

