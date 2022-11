Alpina XB7: bijzondere X7 vanaf bijna €240.000

In september presenteerde het Duitse Alpina zijn versie van de gefacelifte BMW X7: de vernieuwde XB7. De Alpina XB7 was voorheen gebaseerd op de X7 M50i en feitelijk is dat ook nu nog het geval, ware het niet dat BMW de M50i tijdens het bijpunten van de X7 omdoopte tot M60i. De X7 M60i levert met 530 pk en 750 Nm in de basis evenveel vermogen als de M50i, al is het ditmaal afkomstig uit een herziene 4.4 V8. Ook in de Alpina XB7 doet die achtcilinder dienst, al schopt -ie het daarin tot 621 pk en 800 Nm. In Nederland heeft de Alpina XB7 een vanafprijs van €239.960. Ter vergelijking: de BMW X7 M60i waar hij op is gebaseerd staat voor €188.178 in de orderboeken. Het prijsverschil bedraagt dus bijna 52 mille.

Met zijn 621 pk en 800 Nm - al beschikbaar bij 1.800 toeren - dendert de Alpina XB7 in 4,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h. In 14,8 seconden beuk je vanuit stilstand naar de 200 km/h en pas bij 290 km/h behoort het versnellen tot het verleden. Geheel volgens Alpina-traditie is de XB7 geen M-achtige, maar een auto die vooral meer souplesse en snelheid in rechte lijn moet bieden. De door Alpina aangepakte aandrijflijn is niet het enige dat je voor je investering krijgt. Alpina topt het interieur namelijk tot in de kleinste hoekjes en nisjes af met het fraaiste Lavalina-leer dat het te bieden heeft. Daarbij biedt Alpina je in hoge mate mogelijkheden om de boel volledig naar smaak samen te stellen. Er zijn geen grenzen, aldus Alpina.