Alfa Romeo Tonale - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Eén van de meest in het oog springende designelementen van de Alfa Romeo Tonale is de led-dagrijverlichting. Op het instapmodel van de Tonale schitteren de karakteristieke kijkers echter door afwezigheid. Wat nog opvallender is: je kunt een nieuwe Tonale bestellen voor een lager bedrag dan Alfa Romeo in de prijslijst noemt.

Alfa Romeo Tonale 1.5T Hybrid 130 pk Super

€41.041

De Tonale, die het ingedutte Alfa Romeo uit het slop moet trekken, had eigenlijk vorig jaar al op de markt moeten komen, maar topman Jean-Philippe Imparato stelde de onthulling van de SUV uit tot dit jaar. In eerste instantie staat de Tonale alleen op de prijslijst als 1.5T Hybrid met 130 of 160 pk. Het verschil tussen die twee varianten is groter dan alleen een simpele aanpassing in de software, want de versie met 160 pk heeft een turbo met variabele geometrie. Beide motoren zijn gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling. De Tonale is er volgens Alfa Romeo vanaf €42.000, maar als je wilt kun je goedkoper instappen. Daarover later meer.

Met de leverbare uitrustingsniveaus maakt Alfa Romeo het onderscheid tussen de twee vermogensversies groter. Onder aan de ladder staan de 'Super' en 'Sprint', die alleen verkrijgbaar zijn in combinatie met de 130 pk 1.5. Als je de badges 'Ti' of 'Veloce' op een Tonale ziet staan, weet je dat je altijd van doen hebt met de variant van 160 pk. De gemene deler is de introductie-uitvoering 'Edizione Speciale', die in combinatie met beide motoren leverbaar is. Op de Tonale van 130 pk is de Edizione Speciale de duurste uitvoering, terwijl deze bij de 160-pk motor juist de instapper is. Als je het introductiemodel buiten beschouwing laat, is het prijsverschil tussen de 130 pk sterke Super en de 160 pk sterke Ti maar liefst €7.959.

Duidelijk onderscheid

Voor liefhebbers van de kleur rood is er goed nieuws, want de Tonale draagt de kleur 'Rosso Alfa' zonder meerprijs. De overige leverbare kleuren voor de Super zijn niet heel spectaculair. 'Nero Alfa' en 'Bianco Alfa', oftewel zwart en wit, kosten €495 en de metallic lak 'Grigio Vesuvio' staat op de optielijst voor €1.195. Nu komt het punt waarom de Tonale goedkoper kan zijn dan het bedrag van €42.000 dat Alfa Romeo op de prijslijst noemt: je kunt in de configurator 17-inch lichtmetalen wielen aanvinken waardoor de vanafprijs met bijna €1.000 zakt tot €41.041! Of de 17-inchers de Tonale staan, mag je zelf beoordelen. Voor de geadverteerde prijs van €42.000 rolt de Tonale op 18-inch lichtmetalen wielen.

Je hoeft niet heel lang te kijken om de basis-Tonale te kunnen onderscheiden van zijn duurdere broers. Het gemis van de uit zes delen bestaande led-dagrijverlichting valt namelijk behoorlijk op. In plaats daarvan heeft de Super twee platte L-vormige ledstrookjes en bestaat het dimlicht uit led-reflectorkoplampen. Wil je liever de fancy koplampen? Dan ben je gebonden aan de Ti of Veloce en moet je dus minimaal €49.000 aftikken. De led-achterlichten zijn wel standaard. Verder voert Alfa Romeo de spiegelkappen van de Super in het zwart uit en heeft de Scudetto-grille een verchroomde omlijsting. De randen rondom de wielkasten, onderaan de portieren en de onderkant van de achterbumper zijn uitgevoerd in matzwart kunststof. Andere attributen die Alfa Romeo standaard meelevert zijn een licht- en regensensor en elektrisch verstel- en verwarmbare zijspiegels. Parkeren mag je in principe helemaal op eigen inzicht doen, maar voor €200 kun je parkeersensoren achter nog als optie aanvinken.

Alles digitaal

Waar de minder bedeelde Tonales vanbuiten duidelijk te spotten zijn, verschillen de interieurs beduidend minder ten opzichte van de duurdere uitvoeringen. In de Super kijk je namelijk al uit op een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een 10,25-inch touchscreen. De interface van Alfa Romeo biedt dan afgezien van de radio en Bluetooth-connectiviteit niet heel veel functies, maar met Apple CarPlay en Android Auto kom je een heel eind. Verder heeft de Tonale altijd climatecontrol met twee zones en een multifunctioneel lederen stuurwiel met startknop. Ook de DNA-knop voor de rijmodi ontbreekt niet op de Super.

Voor de aankleding van het interieur zul je het moeten doen met de samenstelling op de foto's. Iets anders levert Alfa Romeo niet op de Super. Toch gaat het merk wat verder dan het simpelweg bekleden van het meubilair met zwart stof, want op de rugleuning van de voorstoelen is het Biscione-logo te zien. De passagiersstoel is standaard overigens niet in hoogte verstelbaar en ook de achterbank doet het standaard zonder middenarmsteun. Verder oogt het binnenste van de Tonale in de instapper vrij sober, maar het maakt ook weer geen heel goedkope indruk.

Uiteraard ontbreken ook de nodige - in sommige gevallen wettelijk verplichte - veiligheidssystemen niet op de Tonale. Verkeersbordenherkenning, Intelligent Speed Assist, Lane Support System, Forward Collision Warning, Auto Emergency City Brake en Driver Awareness Detection zitten er allemaal op. Voor adaptieve cruise control moet je minimaal opteren voor de Sprint, op de Super moet je het doen met conventionele cruise control. Dat brengt ons meteen op de overige uitvoeringen. De Sprint kost €3.459 meer dan de Super met 17-inch wielen. Daarvoor krijg je dan wel adaptieve cruisecontrol, geïntegreerde navigatie, parkeersensoren voor en achter, sfeerverlichting, een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch inklapbare buitenspiegels, een draadloze telefoonlader en een in hoogte verstelbare passagiersstoel. Ook heeft de achterbank dan een middenarmsteun en een skiluik.

Liever nog meer luxe? Dan moet je de Ti of Veloce bestellen en meteen bijbetalen voor het extra vermogen. Op de Ti zitten bijvoorbeeld de matrix-ledkoplampen, een elektrisch bedienbare achterklep en een achteruitrijcamera. De Veloce voegt daar dan nog actieve ophanging, privacy glass en 19-inch lichtmetaal aan toe. Het voorlopige topmodel van de Tonale staat in de prijslijst voor €51.500. Voorlopig, want later dit jaar komt de Tonale op de markt als 275 pk sterke plug-in hybride.