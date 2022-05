Alfa Romeo Tonale: vanaf €42.000

Voorlopig levert Alfa Romeo de Tonale alleen als 1.5T Hybrid met 1,5-liter viercilinder benzinemotor. Daarvan staan een 130 pk en 160 pk sterke variant op de prijslijst, waarvan laatstgenoemde zich kenmerkt door een turbo met variabele geometrie. De Tonale is leverbaar in vijf verschillende uitvoeringen: Super, Sprint, Ti, Veloce en tijdelijk als introductieversie Edizione Speciale, waarvan al een prijs bekend was. Overigens is die uitvoering met 130 pk wel €1.000 duurder dan de eerder gecommuniceerde prijs. Met uitzondering van de Edizione Speciale zijn alle reguliere uitvoeringen gekoppeld aan de gekozen motorisering. De Super en Sprint zijn alleen leverbaar in combinatie met de 130 pk sterke versie, de Ti en Veloce zijn voorbehouden aan de krachtigere motorisering. Als Super is de Tonale verkrijgbaar vanaf €42.000. De Veloce is met een vanafprijs van €51.500 voorlopig de duurste uitvoering op de prijslijst.

Bij het instapmodel Super zit je er niet heel karig bij. Op de lijst met standaarduitrusting staat onder meer 18-inch lichtmetaal, led-dagrijverlichting en -achterlichten, een digitaal 12,3-inch instrumentarium en een 10,25-inch touchscreen waarop Apple CarPlay en Android Auto eveneens werken. Ook een licht- en regensensor en een grootlichtassistent zitten er standaard op. Wat betreft veiligheidssystemen heeft de Tonale altijd Forward Collision Warning, Auto Emergency City Brake, Driver Awareness Detection en een Lane Support System aan boord. Uiteraard zullen we de Tonale op een later moment helemaal uitkleden in onze vaste rubriek 'Back to Basics'.

De Tonale staat vanaf medio juni bij de Nederlandse Alfa Romeo-dealers. De plug-in hybride komt later dit jaar pas op de markt, dus de prijs daarvan zal ook op een later moment volgen.

Prijzen Alfa Romeo Tonale