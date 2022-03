Alfa Romeo bijna op nul: hoop gevestigd op Tonale

De verkoopcijfers van Alfa Romeo zijn bepaald niet meer wat ze ooit zijn geweest. In de eerste twee maanden van dit jaar verkocht het merk in Nederland zelfs minder nieuwe auto's dan Bentley. De Giulia is momenteel Alfa's 'verkooptopper', maar het is duidelijk dat het merk de Tonale nodig heeft om zijn verkoopcijfers op te krikken.

Alfa Romeo verkocht in 2021 in totaal 175 nieuwe personenauto's en daarmee eigende het merk zich in Nederland het kleinste marktaandeel toe van de laatste 38 jaar. Uiteraard lag de Nederlandse automarkt vorig jaar op zijn gat, maar met een marktaandeel van slechts 0,05 procent kan zelfs de grootste Alfist met geen mogelijkheid gelukkig zijn. Ook de eerste maanden van dit jaar zagen er voor Alfa Romeo niet fraai uit. In januari en februari zijn slechts 38 nieuwe Alfa Romeo's in Nederland geregistreerd. Zelfs Bentley zette in die maanden met 41 stuks meer auto's op Nederlands kenteken.

De Alfa Romeo Giulia was in 2021 goed voor 109 verkochte exemplaren en mocht zich toen de best verkochte Alfa van Nederland noemen. Ook in de eerste twee maanden van dit jaar gaat die titel naar de Giulia, maar met slechts 23 exemplaren is dat een twijfelachtige eer. Ter vergelijking: de Audi A4, BMW 3-serie en Mercedes-Benz C-klasse gingen in januari en februari achtereenvolgens 228, 709 en 408 keer over de balie. Alleen concurrent Jaguar XE presteerde nog slechter dan de Giulia, daarvan zijn dit jaar pas 3 stuks geregistreerd. De Stelvio speelt met vorig jaar 40 in Nederland verkochte exemplaren een zo mogelijk nog kleinere rol in de marge.

Autoverkopen kennen altijd pieken en dalen, dus ook die van Alfa Romeo. Zo klommen de verkopen in Nederland tussen 1983 en 1991 met de nodige schommelingen op van zo'n 4.500 tot bijna 9.000 exemplaren. Hoewel Alfa Romeo in 1999 met net geen 10.000 verkochte auto's dankzij de introductie van de 156 zijn absolute topjaar in Nederland beleefde, is 1991 het jaar waarin Alfa Romeo in Nederland zijn grootste marktaandeel wist te bereiken (1,81 procent). Na topjaar 2000 bevonden de Alfa-verkopen zich op een hellend vlak. De introductie van een nieuw model wist af en toe nog voor een kleine opleving te zorgen, zo zorgden de introductie van de 159 voor een kortstondige opwaartse lijn in de verkopencijfers en wist de Giulia datzelfde trucje in 2017 te herhalen. Zelfs de Mito met 1.3 JTDm-spaardiesel wist slechts één jaar de cijfers te spekken. In het grote plaatje stelt het helaas voor Alfa Romeo al even niet veel meer voor. Anno 2022 bevindt Alfa Romeo zich in Nederland op een absoluut dieptepunt.

Hoop op Tonale

Nu Alfa Romeo al jaren geen Mito- of Giulietta-achtige meer heeft, rest het merk maar één ding: wachten. Wachten tot de Tonale - de eerste nieuwe Alfa Romeo in zo'n zes jaar - op de markt komt. Dat staat binnenkort dan eindelijk te gebeuren, de introductie van de nieuwe compactere SUV staat namelijk voor dit voorjaar gepland. Hoewel de Tonale in de basis nog een echt FCA- en geen Stellantis-product is - hij is technisch namelijk gerelateerd aan de Jeep Compass en Renegade - is het een ontzettend belangrijke auto voor Alfa Romeo. De Alfa Romeo Tonale krijgt namelijk zowel hybride als plug-in hybride aandrijflijnen en daarmee wordt het de eerste geëlektrificeerde Alfa ooit. Die hybride en met name de plug-in hybride smaken hebben ongetwijfeld een gunstiger effect op de bpm dan de machines van Alfa die het tot op heden zonder enige vorm van elektrificatie hebben moeten doen. Daar komt bij dat de Tonale met zijn 4,53 meter een directe concurrent is van SUV's in het segment van auto's als de Audi Q3, BMW X1, Mercedes-Benz GLA en Volvo XC40. Een stuk toegankelijker dus dan de Stelvio!

Stellantis

Alfa's moederbedrijf Stellantis acht de Tonale logischerwijs niet afdoende om Alfa's glorie te herstellen. Zo komt Alfa Romeo in 2024 met een elektrische SUV, een auto die mogelijk Brennero gaat heten en nog een stapje onder de Tonale komt te staan. Een regelrechte concurrent dus voor concerngenoten als de Peugeot e-2008 en DS3 Crossback E-Tense. Vanaf 2025 moet Alfa Romeo in Europa alleen nog elektrische auto's in het aanbod hebben. Of daar ook een volledig elektrische Giulia bij komt? Reken maar van wel! Die elektrische Giulia troont mogelijk op de grootste reguliere versie van de modulaire EV-platforms die Stellantis in de ontwikkelingskamers heeft liggen: de STLA Large-basis. Of dat betekent dat de Giulia de strijd in het segment van de 5- in plaats van 3-serie aan wil gaan? Wie zal het zeggen, maar dat Alfa Romeo alles op alles zet om er weer bovenop te komen is gelukkig evident.

Alfa Romeo: verkopen, marktaandeel en best verkochte model 1983-2021

Jaar Totaal Marktaandeel Best verkochte model: 1983 4.465 0,97 procent Giulietta (1.540 stuks) 1984 4.446 0,96 procent 33 (2.200 stuks) 1985 3.734 0,75 procent 33 (2.396 stuks) 1986 4.022 0,72 procent 33 (2.509 stuks) 1987 4.140 0,74 procent 33 (2.979 stuks) 1988 3.815 0,79 procent 33 (2.418 stuks) 1989 5.273 1,06 procent 33 (2.730 stuks) 1990 6.889 1,37 procent 33 (3.554 stuks) 1991 8.900 1,81 procent 33 (5.896 stuks) 1992 8.569 1,74 procent 33 (5.335 stuks) 1993 6.640 1,69 procent 33 (3.809 stuks) 1994 5.971 1,38 procent 155 (2.738) 1995 7.191 1,61 procent 145-146 (4.402 stuks) 1996 5.914 1,25 procent 145-146 (3.801 stuks) 1997 5.562 1,16 procent 145-146 (3.867 stuks) 1998 8.923 1,64 procent 156 (5.379) 1999 9.650 1,58 procent 156 (5.827 stuks) 2000 8.116 1,36 procent 156 (5.015 stuks) 2001 7.804 1,47 procent 147 (3.982 stuks) 2002 6.105 1,20 procent 147 (3.695 stuks) 2003 4.704 0,96 procent 147 (2.639 stuks) 2004 4.368 0,90 procent 147 (1.875 stuks) 2005 3.3150 0,68 procent 147 (1.572 stuks) 2006 4.231 0,88 procent 159 (2.158 stuks) 2007 4.973 0,99 procent 159 (3.313 stuks) 2008 3.130 0,63 procent 159 (1.884 stuks) 2009 1.630 0,42 procent Mito (979 stuks) 2010 2.744 0,57 procent Mito (1.143 stuks) 2011 5.581 1,00 procent Mito (2.828 stuks) 2012 3.637 0,72 procent Mito (2.116 stuks) 2013 1.822 0,43 procent Mito (1.015 stuks) 2014 1.633 0,42 procent Mito (1.026 stuks) 2015 953 0,21 procent Giulietta (588 stuks) 2016 988 0,26 procent Giulietta (485 stuks) 2017 1.720 0,41 procent Giulia (764 stuks) 2018 1.377 0,31 procent Giulia (508 stuks) 2019 724 0,16 procent Giulia (274 stuks) 2020 301 0,08 procent Giulia (195 stuks) 2021 173 0,05 procent Giulia (109 stuks)

Alfa Romeo mag in Nederland dan nooit enorme aantallen hebben weggezet, wát er wel is verkocht spreekt meer dan geregeld de auto-emoties aan. Een blik op ons Alfa-klassiekeraanbod bevestigt dat, al zijn ook de jongere auto's van het merk voor de liefhebber van het merk interessant!