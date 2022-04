Eerste prijs Alfa Romeo Tonale bekend

De verwachtingen rond de Alfa Romeo Tonale zijn hooggespannen. De eerste nieuwe Alfa Romeo in jaren is op de Nederlandse prijslijst gezet, al moeten we het voorlopig met een speciale introductieversie doen die luistert naar de naam Edizione Speciale.

De Alfa Romeo Tonale is een splinternieuwe SUV, een auto die met zijn 4,53 meter lengte als kleinere broer geldt van de Stelvio. De Tonale komt onder meer beschikbaar met twee hybride aandrijflijnen en komt ook als plug-in op de markt. Zoals tegenwoordig gebruikelijk in autoland komt ook Alfa Romeo eerst met een speciale introductieversie van zijn nieuwste model.

We maken kennis met de Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale, een speciale introductieversie van de Tonale die is uitgerust met de meest bescheiden aandrijflijn die Alfa naar de SUV brengt. Dat betekent: een 1.5 viercilinder benzinemotor die samen met een 20 pk en 55 Nm sterke elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 130 pk en 240 Nm. Schakelen gaat met een zeventraps automaat met dubbele koppeling. De voorwielaangedreven Tonale sprint met deze aandrijflijn in 9,6 seconden naar de 100 km/h en haalt een topsnelheid van 195 km/h.

De Edizione Speciale zit zoals van een speciale introductiesmaak wordt verwacht meer dan riant in zijn spullen. Alfa Romeo geeft de Tonale Edizione Speciale 20-inch lichtmetaal, rode remklauwen, matrix-ledkoplampen en privacy glass. Vanbinnen gaat het Edizione-feestje door met alcantara stoelnekleding, een met leer bekleed sportstuur met daarachter aluminium schakelflippers, speciale instaplijsten, sfeerverlichting, een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een infotainmentsysteem met 10,25 inch display. Draadloos je telefoon opladen? Kan ook. Meer verwennerij komt in de vorm van parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, een elektrisch bedienbare achterklep, keyless entry en intelligente adaptieve cruise control. Primeurtje voor Alfa Romeo: de Tonale is volgens het merk de eerste auto die is gekoppeld aan een non-fungible token (NFT). In de NFT kunnen - met toestemming van de klant - voertuiggegevens vastgelegd worden.

Alfa Romeo vraagt €45.080 voor de Tonale Edizione Speciale 130 pk Hybrid. De groene kleur op deze foto's heeft een meerprijs van €1.495. De enige gratis kleur voor de Edizione Spciale is Rosso Alfa. Bestellen kan per direct, de eerste exemplaren worden in de zomer bij de dealers verwacht. Later breidt Alfa Romeo het leveringsgamma uit met de overige motorenversies. Reken dan ook op de uitvoeringen Super en Ti, versies die te verrijken vallen met het Veloce-pakket.