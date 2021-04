'Alfa Romeo Tonale uitgesteld door nieuwe CEO'

Alfa Romeo heeft al enkele jaren een SUV in de ontwikkelingskamers staan die het compacte middensegment gaat bedienen. De 'Tonale', waarvan we in 2019 een voorbode kregen in de vorm van de Tonale Concept, moet het stokje van de onlangs afgezwaaide Giulietta overnemen. Begin dit jaar hoorden we nog dat de productieversie waarschijnlijk begin 2022 in de showroom staat, maar dat is nog verre van zeker, blijkt nu. Volgens Automotive News zet de nieuwe CEO van Alfa Romeo, de van Peugeot overgekomen Jean-Philippe Imparato, grote vraagtekens bij de aandrijflijn van de plug-in hybride versie van de Tonale.

Imparato is uiteraard bekend met dergelijke aandrijflijnen van het voormalige Groupe PSA en treft bij Alfa Romeo een technische basis voor de Tonale die we kennen van FCA-producten als de Jeeps Compass en Renegade 4xe. Op papier zijn dat plug-ins die zich met hun specificaties prima kunnen meten met de mildere plug-in hybrides (225 pk) van bijvoorbeeld Peugeot en Opel. Toch zou Imparato dat niet voldoende vinden en eisen dat er verbeteringen worden aangebracht, voordat de productie van de Tonale groen licht krijgt.

Alfa Romeo wil met de Tonale waarschijnlijk op vermogensgebied wat hoger in de markt komen te staan dan bijvoorbeeld de eerdergenoemde Jeeps. Peugeot en Opel leveren bijvoorbeeld ook modellen met een plug-in hybride aandrijflijn met een systeemvermogen van 300 pk, toch 60 pk meer dan de sterkste 4xe's. Het grote verschil zit 'm in de brandstofmotor, bij de voormalige PSA-merken is dat een 1.6 en bij FCA een 1.3. Een oplossing kan zijn om in de Tonale een grotere elektromotor samen te laten werken met de 1.3 om het systeemvermogen op te krikken. Die oplossing lijkt eenvoudiger te realiseren dan de montage van een grotere benzinemotor. Reken erop dat er nu dus zoiets wordt bekokstoofd in Italië. Het is nog even afwachten hoeveel vertraging dat oplevert voor de Tonale.