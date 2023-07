Alfa Romeo komt nog deze zomer met exclusieve supercar

Alweer krap een jaar geleden kondigde Alfa Romeo-CEO Jean-Philippe Imparato aan dat er een exclusieve sportauto van het merk aankomt, die het gat opvult dat de 8C Competizione dertien jaar geleden achterliet. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er zowel een nieuwe GTV als een 8C-opvolger zou komen, nu lijkt het voorlopig bij één sportief topmodel te blijven. In China kondigt Alfa Romeo tijdens een merkpresentatie aan dat op 30 augustus het doek van de nog naamloze nieuwkomer gaat.

Uit bovenstaande teaserplaat, die we op het spoor kwamen via de Italiaanse tak van Motor1, is nog niet veel op te maken, maar het is gelukkig niet de eerste teaser van Alfa's nieuwe sportieve vlaggenschip. Begin dit jaar toonden de Italianen ook al een mysterieus plaatje, waarop met wat fantasie zowel een 'e' als '6C' te ontwaren was. Zou de nieuwkomer dan 6C gaan heten? Dikke kans. Of het terecht is dat we er ook een 'e' in konden ontwaren, is zeer de vraag. Naar verluidt heeft de nieuwkomer met elektrificatie niets van doen en gaat het om de allerlaatste puur met brandstofmotor uitgeruste sportcoupé van Alfa Romeo.

Dan rest nog altijd de vraag welke zescilinder erin komt te liggen, want Alfa Romeo heeft natuurlijk de bekende 2,9-liter biturbo V6 in de schappen liggen, maar wellicht hebben we hier met een heuse Alfa Romeo-neef van de Maserati MC20 te maken. Dan zou het gaan om de 3.0 biturbo 'Nettuno'-V6. Je merkt het al, erg veel is nog onzeker, maar reken op een zeer exclusieve grofweg 600 pk sterke tweezitter die de tongen losmaakt. Over een krappe twee maanden zijn de belangrijkste vragen beantwoord.