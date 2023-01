Alfa Romeo laat mogelijke 8C-opvolger doorschemeren

Alfa Romeo komt dit jaar met een splinternieuw sportief model, mogelijk in de geest van de spraakmakende 8C. Daarvan lijken we nu een eerste glimp op te vangen, al is het nog zeer minimaal.

Niemand minder dan Alfa Romeo-CEO Jean-Philippe Imparato liet afgelopen jaar los dat Alfa Romeo werkt aan een nieuwe sportauto. Die verschijnt al in de eerste helft van dit jaar en gaat verder waar de GTV en later de 8C gebleven zijn. Of er dan net als in de 8C een V8 in komt te liggen? Ga er maar niet van uit. Volgens Imparato zou er óf enkel een brandstofmotor of een volledig elektrische aandrijflijn in de nieuwkomer komen, dat laatste lijkt nu het meest waarschijnlijk.

In een video waarin Alfa Romeo op 2023 vooruitblikt, zien we een mysterieus achterlicht. Een vrij ronde unit, net als bij het grote voorbeeld, de 8C. Een deel van het licht vormt de letter 'e' en dat is vast niet zonder reden. De 'e' van elektrisch? Waarschijnlijk wel. Het is in dat geval alleen nog wel even de vraag waar Alfa Romeo de technische basis dan vandaan haalt. Misschien klopt het aan bij concerngenoot Maserati, dat de nieuwe GranTurismo immers als volledig elektrische Folgore aanbiedt. Wie dacht dat de onlangs onthulde Giulia SWB Zagato al Alfa's nieuwe sportauto is, heeft het in elk geval mis. Er komt meer aan!