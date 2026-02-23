Ga naar de inhoud
Het is nog maar de vraag of de Alfa Romeo Giulia en Stelvio terugkomen naar Nederland

Vingers gekruist

29
Alfa Romeo Giulia en Stelvio Veloce
Lars Krijgsman

De Alfa Romeo Stelvio en Giulia mogen langer blijven. De Europese orderboeken worden heropend, maar het is nog maar de vraag of de Giulia en Stelvio ook in Nederland terugkeren.

Het zit Alfa Romeo niet mee met de ontwikkeling van de nieuwe Giulia en Stelvio. Aanvankelijk zouden de nieuwe Alfa Romeo Giulia en Stelvio enkel als EV komen, later werd bekend dat er ook versies met verbrandingsmotoren van komen. Het klaarstomen van het Alfa-tweetal duurt langer dan gepland en dus mogen de huidige modellen er ook langer dan gepland tegenaan. Alfa Romeo heropent in Europa nu de orderboeken van de twee modellen. Maar of de Giulia en Stelvio ook in Nederland weer leverbaar worden, is nog maar de vraag.

De Alfa Romeo Giulia en Stelvio zijn momenteel in Nederland niet meer nieuw te bestellen. De Nederlandse importeur is er nog niet over uit of de twee modellen ook in Nederland weer geleverd gaan worden. Aan de vraag naar de Giulia en Stelvio zou het niet liggen. "Aangezien de vraag er is onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden", aldus de importeur.

Tot voor kort waren de Giulia en Stelvio nog als 280 pk sterke Veloce en als 520 pk sterke Quadrifoglio leverbaar. De Alfa Romeo Giulia Veloce kostte minimaal €81.900 en als Quadrifoglio €156.000. De Stelvio was nog duurder en moest als Veloce €94.000 en als Quadrifolio €187.000 opbrengen. Niet zo gek dat het tweetal hier geen hardlopers meer waren.

AutoWeek kon je in april 2025 de nieuwe Alfa Romeo Stelvio overigens al laten zien.

Giulia en Stelvio in Nederland

Door het verdwijnen van enigszins betaalbare varianten en de relatief hoge leeftijd zijn de Stelvio en Giulia lang niet meer zo populair als eerder, al zijn het nooit verkooptoppers geweest. De Stelvio schopte het in zijn beste jaar (2018) tot 247 registraties, de Giulia beleefde met 764 registraties in 2017 zijn topjaar. Van de Giulia zijn vanaf 2022 jaarlijks niet meer dan 100 stuks geleverd, 2025 was het dieptepunt met 15 registraties.

Alfa Romeo Giulia of Stelvio kopen

Wie nu toch een Alfa Romeo Stelvio of Giulia wil kopen, is aangewezen op de tweedehandsmarkt. In het aanbod van occasions op AutoWeek vind je 115 tweedehands Alfa Romeo's Giulia en 103 gebruikte Alfa Romeo's Stelvio.

29 Bekijk reacties
Alfa Romeo Giulia Alfa Romeo Stelvio

