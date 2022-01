Alfa Romeo 'Giulia' - Blik to the Future

Nee, het bovenstaande is niet de uitkomst van een onderzoek, maar een ordinaire aanname. Die aanname komt echter niet uit de lucht vallen. Liefhebberij van Alfa Romeo heeft namelijk meer dan bij andere merken te maken met de klassieke waarden van autorijden: geluid, design, beleving en een analoge, sportieve rij­ervaring. Bij een merk als BMW, toch ook sportief, spelen technologie en het voorop­lopen met de nieuwste snufjes van oudsher een veel grotere rol dan bij Alfa Romeo. Toch willen de Italianen vanaf 2027 alleen nog elektrische auto’s aanbieden. Alfa Romeo moet dus een EV bedenken die in de nieuwe wereld past, maar die tegelijk de traditioneel ingestelde liefhebber niet te veel tegen de haren instrijkt.

Dat doet Alfa Romeo om te beginnen door niet alleen met SUV’s of cross-overs, maar ook met een sedan te komen. De opvolger van de Giulia, die in zijn huidige vorm alweer sinds 2016 meeloopt, wordt hoogstwaarschijnlijk volledig elektrisch. Dat weten we uit een interview van onze Britse collega’s van AutoExpress met Alfa Romeo-CEO Jean-Phillipe Imparato. Die gaf desgevraagd ook aan dat de elektrische Giulia-opvolger, zware accu’s of niet, een lichtvoetig rijgedrag moet vertonen. “Dat is fundamenteel voor Alfa Romeo”, is zijn stellige overtuiging. Dat wordt nog een flinke klus voor de Alfa-ingenieurs, die onder het regime van het Stellantis-concern niet een geheel eigen platform kunnen ontwikkelen.

Groter dan nu

Het Stellantis-concern is tot stand gekomen met het doel om schaalvoordelen te creëren en dat betekent dat Alfa Romeo mee moet in de vaart der volkeren. In principe komen alle Stellantis-modellen op één van de vier nieuwe STLA-platforms te staan. Voor de elektrische Alfa Romeo-sedan wordt naar verluidt de STLA Large-basis gekozen. Dat zou een accupakket van ruim boven de 100 kWh betekenen, dus met de actieradius zit het wel goed. Ter vergelijking: een Tesla Model 3 Long Range heeft zo’n 75 kWh aan boord, een BMW i4 84 kWh. STLA Large betekent echter ook dat Alfa’s nieuwe sedan flink gaat groeien. ‘Large’ is een platform dat bedoeld is voor de grotere D-segmenters en E-segmenters, zodat de ‘Giulia’ (de naam is nog niet bekend) wellicht meer in het vaar­water van de BMW 5-serie dan de 3-serie komt. Om in EV-termen te blijven: het nieuwe model zou dan een concurrent worden van modellen als de Mercedes-Benz EQE en van de nog te onthullen BMW i5 en de Audi A6 e-tron.

Stellantis bouwt zijn elektrische toekomst dus op vier elektrische platforms, maar laat de verschillende merken vervolgens heel vrij in de invulling van hun modellen. Dat gaat behoorlijk ver, want de STLA-basis laat naar verluidt zelfs de keuze tussen voor-, vier- of achterwielaandrijving, doordat er simpelweg naar believen elektromotoren kunnen worden geplaatst. Voor Alfa Romeo ligt een achterwielaangedreven configuratie natuurlijk voor de hand, want dat is in dit segment ook bij de concurrentie wel de norm. Naar het uiterlijk van de eerste elektrische Alfa Romeo sedan kunnen we helaas slechts gissen. Een basis in de vorm van spionagebeelden of een concept-car is er namelijk simpelweg nog niet, maar onze huistekenaar heeft toch zijn best gedaan. Er is natuurlijk wel wát input, want we weten in grote lijnen hoe de Alfa Romeo Tonale eruit komt te zien. Van die auto zien we de strak gelijnde led-koplampunits terug, zij het in een nog plattere en scherpere vorm. Geen merk waarbij de grille zo’n grote rol speelt in het familiegezicht als Alfa. Die ‘Scudetto’ keert dus gewoon terug, zij het in een geheel of gedeeltelijk gesloten vorm.

Klassiek sportief

Opnieuw zal de iconische schildvorm de neus van boven tot onder doorklieven, waardoor de kentekenplaat naar een plekje uit het midden wordt gejaagd. Een korte voor-overhang, relatief lange neus en lage raamlijn bezorgen de auto een klassiek sportief uiterlijk. De holle flanken geven hem iets 166-achtigs. Uiteraard is dit ‘slechts’ een artistieke uitspatting, maar het zou een goede manier zijn om de enorme lap staal tussen voor- en achteras op een historisch verantwoorde manier op te vullen.

De nieuwe Giulia-achtige roept de vraag op of er ook een elektrische Quadrifoglio komt. Zo’n sportieve topversie is zeker niet uitgesloten volgens Imparato, maar alleen als de auto het label waard kan zijn. Alfa is dus niet van plan om zijn sportlabel te grabbel te gooien, maar blijft bij het standpunt dat een auto die magische ‘Q’ moet verdienen. We horen hopelijk snel meer van de elektrische Alfa-sedan. Alfa Romeo heeft er een handje van om introducties uit te stellen, maar met de beloofde overgang in 2027 moet er toch het nodige gaan gebeuren. De eerste EV van het merk moet in 2024 verschijnen, gevolgd door jaarlijkse introducties van andere EV’s. Voor de Giulia zetten we voorlopig in op 2025, maar zeker is dat allerminst.