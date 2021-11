'Alfa Romeo Giulia-opvolger waarschijnlijk puur elektrisch'

De Alfa Romeo Giulia zit in de herfst van zijn carrière en liefhebbers van brandstofmotoren in Alfa's kunnen er maar beter goed van genieten. Er komt een opvolger, maar die pakt het heel anders aan.

Dat blijkt wel uit de woorden van CEO Jean-Philippe Imparato. In gesprek met AutoExpress laat hij doorschemeren dat de opvolger van de Giulia waarschijnlijk zelfs helemaal niet meer met een brandstofmotor leverbaar wordt. Dat is nog wat concreter dan eerder. Toch is het geen al te grote verrassing, zo illustreert Imparato ook, aangezien Alfa Romeo per 2027 enkel nog volledig elektrische modellen wil aanbieden. Als er over een jaar of twee een opvolger van de Giulia verschijnt, is het dan ook logisch dat die helemaal klaar is voor die geheel elektrische toekomst van het merk.

Alfa Romeo kiest hoogstwaarschijnlijk voor het STLA Large-platform voor de nieuwe Giulia. Het hybride-hoofdstuk slaat de opvolger dus zeer waarschijnlijk over. Volgens Imparato is het echter niet zo dat de Giulia-opvolger een slap aftreksel wordt van de huidige middenklasser: "Zelfs als er een ton aan accu's in ligt, wil ik het idee van lichtvoetigheid overdragen. Dat is fundamenteel voor Alfa Romeo en we bouwen daarop voort."

Daar ligt dus een behoorlijke uitdaging voor het merk, want volledig elektrische auto's staan nou niet bepaald bekend om hun lichtvoetigheid. Volgens Imparato wordt er bovendien ook al nagedacht over een Quadrifoglio-versie van de Giulia-opvolger, alleen dan moet dat nog wel ergens op slaan. Als het merk het niet kan waarmaken om die naam echt eer aan te doen met een volledig elektrische auto, dan komt die variant er domweg niet volgens Imparato. Dat klinkt als een eerlijke aanpak, nu nog kijken of de CEO zich aan zijn woord houdt.