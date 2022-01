Alfa Romeo Tonale: nieuwe SUV bijna klaar

Alfa's modellengamma start bij 3-serie-concurrent Giulia en eindigt bij de SUV-broer van die auto: de Stelvio. De Mito en Giulietta moeten het tot op heden nog altijd zonder opvolger doen. Toch komen de Italianen binnenkort eindelijk met iets nieuws: de Tonale. Dat wordt een nieuwe SUV die min of meer in het gat springt dat de Giulietta achter zich heeft gelaten.

De Tonale wordt de productieversie van de gelijknamige concept-car die in 2019 zijn debuut beleefde tijdens de Autosalon van Genève. Voor de vormgeving van de definitieve Tonale blijft Alfa Romeo trouw aan het design van die inmiddels enkele jaren oude showauto. De ingepakte Tonale die op deze reeks spionagefoto's in de sneeuw is te zien, heeft namelijk een vergelijkbare zijruitpartij, een Alfa-typerende vrij ovale achterruit en een agressief smoeltje met tussen de koplampen een nog afgeplakte Scudetto. Zo plat als de kijkers van de Tonale Concept worden de koplampen niet, maar ook dat is geen verrassing. In 2019 lieten we je al eens gelekte foto's van de mogelijke productieversie van de Tonale zien waarop die kijkers al zichtbaar waren. Achter op de Tonale zien we aan elkaar geknoopte achterlichten, exact zoals het Handboek Autodesign dat tegenwoordig voorschrijft.

Hoewel Alfa Romeo momenteel geen enkele (plug-in) hybride op de menukaart heeft staan, ontkomen ook de Italianen niet aan elektrificatie. We mikken erop dat de Tonale in ieder geval verkrijgbaar is met de plug-in hybride aandrijflijn van de Jeep Renegade waarbij een geblazen 1.3 wordt gecombineerd met een elektromotor op de achteras. Het systeemvermogen: 240 pk. Waarschijnlijk is de Tonale nog echt een door Fiat Chrysler Automobiles ontwikkeld model en dus ligt het voor de hand dat de Tonale in ieder geval een deel van zijn basis met de Renegade deelt.

De kleine broer van de Alfa Romeo Stelvio wordt een regelrechte concurrent van de Audi Q3, BMW X1 en X2 en Lexus UX. Naar verluidt heeft de onthulling van de Tonale al op 8 februari plaats. Aftellen maar!