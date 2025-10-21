Alfa Romeo Giulia en Stelvio mogen langer blijven

De Alfa Romeo Giulia en Stelvio zijn geen jonkies meer. Dat heeft Stellantis natuurlijk ook door. Het nog onder de vlag van FCA ontwikkelde duo wordt niet vergeten. Eind dit jaar presenteert Alfa Romeo een nieuwe Stelvio, de nieuwe Alfa Romeo Giulia staat voor begin volgend jaar gepland. De komst van de nieuwe Stelvio en Giulia betekent dat de huidige modellen uit productie gaan. Dat zou al binnenkort gebeuren, maar de toekomst ziet er nu heel anders uit.

De carrière van de Alfa Romeo Giulia en Stelvio wordt met maar liefst twee jaar verlengd. Dat schrijft Motor1 op basis van uitspraken van niemand minder dan Alfa Romeo-topman Santi Ficili. Het tweetal blijft in ieder geval tot ergens in 2027 in productie. Het langer in leven houden van de twee oude brandstofmodellen heeft te maken met de opvolgers. Dat zouden aanvankelijk puur EV's worden, maar later besloot Stellantis om de technische basis ook geschikt te maken voor verbrandingsmotoren. Voor de ontwikkeling van de brandstofversies van de nieuwe Stelvio en Giulia lijkt dus meer tijd nodig te zijn. De Alfa Romeo Giulia is inmiddels tien jaar oud, de Stelvio is een klein jaar jonger. Ze mogen dus achtereenvolgens twaalf en elf jaar oud worden.

Alfa Romeo Giulia en Stelvio in Nederland

De Alfa Romeo Stelvio is er vanaf €94.000, voor dat geld rijd je de SUV als 280 pk sterke Veloce met vierwielaandrijving. Erboven staat de €187.000 kostende Quadrifoglio met 520 pk sterke 2.9 V6. De Giulia is er met dezelfde aandrijflijnen en kost als Veloce minimaal €81.900 en als Quadrifoglio €156.000.

Hardlopers zijn de Giulia en Stelvio in Nederland bepaald niet meer. Er zijn in de eerste negen maanden van dit jaar in Nederland 12 Giulia's geregistreerd. Van de Stelvio zelfs geen enkel nieuw exemplaar. Voor de Nederlandse importeur kunnen de opvolgers dus niet vroeg genoeg komen.