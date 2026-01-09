Een gloednieuwe Alfa Romeo Giulia is er nog even niet, dus is het voor Alfa zaak om de aandacht voor het huidige model vast te houden. Dat doet het merk met de Quadrifoglio Luna Rossa. Die is niet ieders smaak, maar wel handig in de sneeuw.

De naam van de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa komt niet zomaar uit de lucht vallen. Die is het gevolg van een samenwerking tussen Alfa Romeo en het Italiaanse kledingmerk en zeilteam Luna Rossa ('Rode Maan'), dat zich specialiseert in sportieve zeilkleding en zich in de kijker zeilt via onder meer de America’s Cup. En nu ook op de weg, dankzij deze bijzondere Alfa Romeo. Bijzonder is dat de Luna Rossa-aankleding zich niet zoals gebruikelijk beperkt tot kleuren en materialen, maar er ook echt een nieuwe en uit carbon opgetrokken bodykit en een wel heel bijzondere achterspoiler deel van uitmaken. De in tweeën gesplitste giga-vleugel lijkt ons een ideaal handvat om de Alfa mee uit de sneeuw te duwen, maar is vooral bedoeld om indruk te maken en de Giulia van wat extra downforce te voorzien.

De rest van de Luna Rossa-aankleding is in het kader van dat merk weliswaar begrijpelijk, maar toch ook wel erg smaakgevoelig. De deels rode wielen, zwarte achterklep, matgrijze carrosserie, rode logo’s en opvallende stickers weten iedere vorm van ingetogenheid uit de uitstraling van de Giulia te persen en hadden zomaar uit de koker van een Oost-Europese tuner kunnen komen. Toch hebben? Dan heb je pech, want de tien te bouwen exemplaren zijn allemaal al verkocht.