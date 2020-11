Aiways U5 in 2020: voorraad beperkt, korting per kilometer

Eerder vandaag werd bekend dat de elektrische Aiways U5 in Nederland is gearriveerd. De auto is zelfs dit jaar al leverbaar, maar alleen in een speciale ‘Showroom’-uitvoering. De auto’s in kwestie blijken een bijzonder verleden te hebben, maar brengen potentieel ook korting met zich mee.

De Aiways U5 is er als Standard en als Premium, maar verschijnt aanvankelijk ook als ‘Showroom’. Dat lijkt een wat vreemde naam voor een uitvoering. Showroomauto’s en/of demonstratiemodellen zien we wel vaker, maar dit zijn dan vaak jong gebruikte exemplaren van bestaande uitvoeringen. In het geval van de Aiways U5 blijkt de ‘Showroom’ echter tussen de Standard en de Premium in te hangen als het gaat om uitrusting en prijs. Bovendien gaat Aiways pas net van start, dus kan er haast geen sprake zijn van een overvloed aan gebruikte showroomauto’s

Henk Kassens van Aiways Distributie Nederland licht de situatie graag toe. “Het gaat om auto’s die waren bedoeld voor verhuurbedrijf Hertz. Dat had een grote deal met Aiways en wilde de auto’s inzetten op Corsica. Het coronavirus gooide echter roet in het eten, dus kunnen deze auto’s nu naar Nederland komen”.

Dat is natuurlijk goed nieuws voor de zakelijke rijder, want het lijkt erop dat alleen deze ‘Showroom’-versie nog dit jaar leverbaar is. Hoewel de auto’s volgens Aiways nog niet in het buitenland op kenteken hebben gestaan, zijn er wel exemplaren bij die al wat kilometers op de klok hebben. Het gaat dan om maximaal 4.000 km. Kopers van zo’n exemplaar krijgen uiteraard korting: de prijs van €41.850 wordt met een euro verlaagd voor iedere kilometer boven de 100 km. De fiscale waarde, die als uitgangspunt dient voor de bijtelling, blijft uiteraard wel gelijk. Deze waarde ligt in het geval van deze introductieversie op €40.934.

Op dit moment staan er 100 van zulke Showroom-U5’s klaar bij Aiways. De voorraad wordt echter nog aangevuld, want volgende week verwacht men nog eens dertig exemplaren. Ten opzichte van de basisversie krijgt de ‘Corsicaanse’ U5 kunstlederen bekleding, grotere wielen en meer kleur-opties mee. Bijzonder: de kleuren ‘Azur Blue’ en ‘Carmin Red’ zijn alleen leverbaar op deze versie. Aan de techniek wordt uiteraard niet gesleuteld, dus heeft ook de Showroom 204 pk, een accu van 63 kWh en een theoretisch bereik van 400 km.

Kudelstaart

Veel hippe start-ups vestigen zich op een even tot de verbeelding sprekende als onhandige locatie als het centrum van Amsterdam. Aiways weet die verleiding te weerstaan en strijkt neer in Breukelen en Kudelstaart. Dat wisten we al, maar nu wordt duidelijk dat Kudelstaart de plek is waar mensen heen moeten om de auto te bekijken en proef te rijden. Bestellen kan daar ook, maar kan ook online. Binnenkort wordt bovendien bekend welke bestaande partij het onderhoud aan de auto’s mag gaan uitvoeren.