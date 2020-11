Afgeladen: Ford Transit Custom Platinum Edition

Wie in de markt is voor een bestelbus, kan bij Ford voor diverse modellen aankloppen. Onderaan de lijst staan de Transit Courier en Transit Connect en de simpelweg 'Transit' geheten bestelbus staat bovenaan de menukaart. Daartussen zit de Transit Custom, die als gesloten besteller, met dubbele cabine én als personenversie Transit Custom Combi wordt geleverd. Dan is er nog de Transit Tourneo Custom, een rijker aangeklede en fraaier afgewerkte personenbus op basis van de Transit Custom. Van de Transit Custom Dubbele Cabine heeft Ford tijdelijk een afgeladen versie op de prijslijst staan: de Transit Custom Platinum Edition.

De Platinum Edition van de Transit Custom heeft de 130 pk sterke 2.0 EcoBlue-dieselmotor onder de kap, die is gekoppeld aan een automaat. In feite is het een Transit Custom in lengtemaat L2 (5,34 meter) die uitgevoerd is als Limited, al is de uitrusting behoorlijk uitgebreid. Zo beschikt de nieuwe variant standaard over nagenoeg al het lekkers dat de optielijst van de Transit Custom te bieden heeft. Cruisecontrol, klimaatregeling en parkeerpiepers aan voor- en achterzijde zijn standaard, daarnaast heeft de Platinum Edition ook achtvoudig verstelbare én verwarmbare voorstoelen met armsteunen, het SYNC3-infotainmentsysteem met 8-inch display, navigatie, een regensensor, een achteruitrijcamera, bi-xenonkoplampen, elektrisch bedienbare, verwarmbare én inklapbare buitenspiegels en Blind Spot Detection. Lederen bekleding is van de partij en in het interieur zorgen led-spotjes voor extra verlichting. Vanbuiten is de Transit Custom Platinum Edition te herkennen aan zijn zwarte 16-inch lichtmetaal, grijze stootstrips, privacy glass en side-steps.

De vanafprijs van de Transit Custom Platinum Edition is vastgesteld op € 34.925. Exclusief btw en bpm uiteraard. Later deze maand worden de eerste exemplaren geleverd.