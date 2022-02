ACM: 'Occasionprijzen moeten duidelijker, anders boete'

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil dat autobedrijven de regels rondom de prijsvermelding van tweedehands auto's gaan naleven. De toezichthouder constateert namelijk dat autobedrijven de prijs vaak namelijk nog onjuist of onvolledig vermelden, met name als het gaat om het opnemen van de btw in de prijs. Vanaf nu gaat de ACM daar consequenties aan verbinden.

Het achterwege laten van de btw op occasionsites is al langer een punt van ergernis voor zowel autokopers als autoverkopers. Het leidde vorig jaar onder meer tot het manifest 'Ex btw-weg ermee'. Daarom besloot de ACM om daar actie op te ondernemen. De toezichthouder eist dat de prijs van de auto in kwestie inclusief btw en andere onvermijdbare kosten moet zijn, dat eventuele subsidies voor bijvoorbeeld elektrische auto's niet in de verkoopprijs verwerkt mogen zijn en dat de prijs inclusief alle verplichte kosten de eerste prijs moet zijn die de consument ziet in de advertentie.

Dat blijkt in de praktijk nog lang niet altijd het geval te zijn. De ACM kreeg namelijk 'diverse signalen' van consumenten over de onjuiste vermelding van occasionprijzen. "We zien nog te vaak dat dit niet klopt", stelt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. De toezichthouder wees dealers, platforms en andere betrokken partijen daarom de afgelopen tijd op de regels en ging met hen om de tafel. "De regels zijn eenvoudig en niet nieuw", aldus Van Houten. "Bedrijven die nu nog de fout in gaan, kunnen een boete verwachten." Hoe hoog die boete is, wordt niet duidelijk.

Op de occasionzoeker van AutoWeek kun je zelf aanvinken of je de prijzen inclusief of exclusief btw vermeld wil zien. Ook staat bij iedere occasion vermeld of een prijs in- of exclusief btw is. Overigens is er bij auto’s alleen sprake van btw als de auto in kwestie ofwel nieuw is, ofwel altijd zakelijk is gereden mét terugvordering van btw. Als een auto eenmaal aan een particulier is verkocht, blijft het voor altijd een marge-auto waarover geen btw wordt afgedragen. De kwestie met ‘ex-btw-prijzen’ speelt dan ook vooral bij jong gebruikte auto’s die zakelijk zijn gereden.