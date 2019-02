Abarth presenteert 595 esseesse

In 2008 presenteerde Abarth een 'esseesse'-pakket voor de Abarth 500. Die destijds vrij heftige variant van de 500 kreeg van Abarth een 160 pk sterke geblazen 1.4 in zijn neus. Daar bleef het natuurlijk niet bij, zo profiteerde het giftige Italiaantje onder andere van een verlagingsset van Eibach en krachtigere remmen. Inmiddels zijn we zo'n tien jaar verder en dat blijkt voor Abarth een goed moment om de 'esseessee' terug te brengen.

De nieuwe versie, gebaseerd op de Abarth 595 en dat betekent dat de 1.4 die in de neus van het giftige Italiaantje ligt nu 180 pk sterk is. Abarth schroeft een van Akrapovic afkomstig uitlaatsysteem onder de auto en monteert extra krachtige Brembo-remmerij achter de 17-inch grote lichtmetalen welen. Grote rode remklauwen? Aanwezig. Hetzelfde geldt voor een speciaal luchtfilter en een een aangepaste achterophanging. Daarnaast rust Abarth de 595 standaard uit met het 7-inch grote Uconnect HD-scherm, aangevuld met Abarth Telemetry om de prestaties van de auto bij te houden.

Vanbuiten is de nieuwe Abarth-versie niet alleen aan zijn witte lichtmetaal te herkennen, maar ook aan de striping die her en der terugkeert. Vanbinnen monteert Abarth onder andere sportstoelen met een koolstofvezel basis én uit koolstofvezel opgetrokken pedalen.

Overigens was ook de in 2008 gepresenteerde esseessee niet de eerste. In 1964 bracht Abarth de oer-595 esseessee op de markt, een onder andere dankzij een Solex 34-carburateur 32 pk sterke variant van het 500tje.

124 Spider Rally Tribute

Abarth, dat in Genève overigens zijn zeventigste verjaardag viert, neemt verder de 124 Spider Rally Tribute mee. Met die tot 124 stuks gelimiteerde versie viert Abarth onder andere het feit dat de 124 Spider vorig jaar de FIA R-GT Cup won. De auto wordt aangekleed met de verplichte badges, en krijgt onder andere het Record Monza-uitlaatsysteem. Speciaal 17-inch lichtmetaal is aanwezig, wielen die 4 kilo lichter zijn dan de reguliere lichtmetalen xemplaren.

De zo'n 1.060 kilo wegende roadster is net als de reguliere 124 Spider 170 pk en 250 Nm sterk. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak en wie die transmissie kundig bedient, moet de 124 Spider in 6,8 seconden aan een snelheid van 100 km/h kunnen helpen.

Fiat stelt de 124 Rally Tribute in twee kleuren beschikbaar: Costa Brava Red en in Turini White. In alle gevallen is de motorkap matzwart.