50 jaar Volkswagen Passat: begint nu het laatste hoofdstuk?

De jaren 70 was voor Volkswagen een zeer belangrijk decennium. Met de Golf kwam er immers eindelijk een echt modern alternatief voor de Kever en een jaar eerder trapte Volkswagen in de middenklasse al een nieuw tijdperk af. Begin 1973 ging namelijk het doek van de Passat, die behalve met zijn scherp gelijnde Giugiaro-koets ook met zijn voorin geplaatste watergekoelde lijnmotor resoluut brak met het verleden. In mei 1973 ging de Passat in productie en begon een bijzonder succesvol hoofdstuk, dat nog altijd niet gesloten is.

Inmiddels zijn we alweer bij de achtste generatie Passat aanbeland. Na tal van verschillende verschijningsvormen (waaronder een twee- en vierdeurs sedan, fastback en CC) is het tegenwoordig overzichtelijk. Sterker zelfs, je hebt sinds vorig jaar enkel de Variant nog. Je kunt wel stellen dat het niet meer is wat het ooit is geweest, want de Passat houdt het hoofd nog maar moeilijk boven water in de met uitsterven bedreigde traditionele middenklasse.

In tegenstelling tot zijn concurrenten als de Ford Mondeo en Opel Insignia is er voor de Volkswagen Passat in zijn traditionele vorm nog wel een toekomst weggelegd. Er komt immers een gloednieuwe Passat, wel enkel als Variant. Eind augustus mogen we hem verwelkomen, begin volgend jaar is de marktintroductie. Nog wat eerder presenteert Volkswagen de auto die de Passat op den duur waarschijnlijk de das om gaat doen; de ID7. Er komt weliswaar nog wel een nieuwe Passat Variant, maar de ID7 vult het gat op dat de Passat sedan achter heeft gelaten. De kans is groot dat bij een volgende generatie ID7 de Passat Variant het veld moet ruimen.

Volkswagen Passat in Nederland

De Volkswagen Passat is al sinds zijn introductie bijna 50 jaar geleden niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Zeker eind vorige eeuw en begin deze eeuw werd je er nog net niet mee doodgegooid. Als we de bij ons bekende verkoopcijfers erbij pakken (sinds 1983) springt 1998 eruit als topjaar. Toen kwamen er maar liefst 16.578 Volkswagens Passat op Nederlands kenteken. In 1999 waren het er wederom iets meer dan 16.000 en in 2000 nog 15.415. Het waren de hoogtijdagen van de Passat (toen was de B5 op de markt). De B6 kon daar nog enigszins bij in de buurt komen met krap 11.000 exemplaren in 2006 als hoogtepunt en ook was er in 2015 een korte opleving (10.854 exemplaren) dankzij bijtellingsknaller Passat GTE. Sindsdien ging het hard achteruit en waar er vijf jaar geleden nog zo'n 2.600 Passats nieuw de showroom verlieten, komen de verkopen al een paar jaar niet meer boven de 1.000 stuks op jaarbasis.