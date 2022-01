Doek valt voor Volkswagen Passat sedan

Eind 2020 kwam het eerste gerucht naar buiten dat Volkswagen de Passat sedan vroegtijdig uit het aanbod zou schrappen en nu is het een feit. De Passat is vanaf het begin van dit jaar niet meer nieuw te bestellen, zo bevestigt de importeur aan AutoWeek. De Passat Variant nog wel en uiteraard is de ook de hoger in de markt staande Arteon er nog. Er worden volgens de importeur nog wel Passats sedan gebouwd dit jaar, maar die zijn enkel bestemd voor klanten die al een bestelling hebben staan of voor levering uit voorraad. Er komen dus nog wel wat nieuwe sedans aan.

De traditionele middenklasser is hard op weg naar de uitgang. Dat blijkt onder meer uit het gegeven dat de Ford Mondeo het veld moet ruimen, de nieuwe Citroën C5 X een behoorlijk andere carrosserievorm heeft dan we gewend zijn en ook de Opel Insignia en Renault Talisman naar verluidt aan hun laatste ronde bezig zijn. De Volkswagen Passat mag bij de volgende generatie enkel nog door als Variant en einde van de Passat sedan komt dus nu al.

De reden dat Volkswagen met de Passat sedan stopt, laat zich makkelijk raden. Het is simpelweg geen verkoopsucces meer. Ook hier in Nederland niet. De importeur meldt dat er in 2021 nog maar 'minder dan 150' van verkocht werden. In totaal werden er 745 Passats verkocht, dus het leeuwendeel was een Passat Variant. In 2017 werden er nog ruim 650 Passats sedan verkocht, al was de verhouding toen ook al ruim in het voordeel van de Variant. Toen werden er immers in totaal 3.215 Passats verkocht.

De Volkswagen Passat bestaat al bijna 50 jaar, maar de eerste Passat sedan zag strikt genomen pas in 1985 het levenslicht bij de B2-generatie. Toen werd de aanvankelijk Santana geheten Passat sedan na de facelift ook Passat gedoopt. De Passat B1 had je alleen als fastback en hatchback. Zoals gezegd mag de Passat als Variant nog een generatie door, maar er komt naast de Passat ook nog een volledig elektrisch alternatief op de markt. Daarover lees je hier meer.