In de eerste vijf maanden van 2026 zijn er in de EU 950.521 elektrische auto’s, 1.795.071 hybrides, 460.217 plug-in hybrides en 1.065.071 benzineauto’s verkocht, meldt brancheorganisatie ACEA. Omdat percentages meer zeggen dan absolute aantallen, krijg je die ook nog van ze. In totaal zijn er 4 procent meer auto's verkocht, ten opzichte van een 2025 dat al vrij gunstig verliep. EV’s waren goed voor 20 procent van het totaal, tegen 15,3 procent in dezelfde periode vorig jaar. Een serieuze stijging dus, maar hybrides blijven met een aandeel van 37,8 procent het populairst. Ook plug-in hybride zit in de lift als auto-aandrijving in de EU. PHEV’s zijn nu goed voor 9,7 procent van het totaal, tegen 8,3 een jaar eerder. Dat lijkt vooral ten koste van pure benzine- en dieselaandrijving te gaan, want hun gezamenlijke aandeel daalde van 38 naar 30,1 procent. Benzine is daarbij goed voor 22,4 procent, diesel daalde van 9,5 naar 7,6 procent.

Interessant is ook waar de stijging in het EV-aandeel precies vandaan komt. In Duitsland werden 40,9 procent meer EV’s verkocht, in Frankrijk was de stijging met 55,4 procent nog groter en in Italië zijn er in 2026 zelfs 75,7 procent meer EV’s geregistreerd. Grote markten dus, waarbij met name Italië de weg omhoog lijkt te hebben gevonden. In België was de stijging met 2,8 procent een stuk bescheidener, terwijl de EV-verkopen in Nederland zelfs 9,7 procent lager uitvielen dan in 2025. De dreigende stijging van de bijtelling, die op het allerlaatste moment toch niet door bleek te gaan, speelt daarin ongetwijfeld een rol.

Tesla gaat hard, BYD ook

Bekijken we de boel op merkniveau, dan blijkt dat de Europese consument Tesla weer helemaal omarmd heeft. Dat merk verkocht in de eerste vijf maanden dik 118.000 auto’s in Europa, waarbij in dit kader trouwens ook de EFTA-landen en het Verenigd Koninkrijk worden meegerekend. Dit is een stijging van 57,2 procent ten opzichte van vorig jaar. Het Chinese Leapmotor stijgt ook hard en is Honda inmiddels ruimschoots voorbij in Europa. Mitsubishi leverde ondanks hernieuwde Europese inzet bijna 43 procent in, terwijl Fiat bijna 30 procent meer auto’s verkocht in deze wereldregio. De stijging van BYD is ronduit imposant: plus 145 procent. BYD is in mei zelfs MG-moederbedrijf SAIC voorbij en daarmee de grootste Chinese autobouwer, al is dat over de eerste vijf maanden nog net niet het geval.