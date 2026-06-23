Omdat EV’s nu eenmaal zwaarder zijn en daarom extra duur zijn in de wegenbelasting, wil het kabinet een hele nieuwe grondslag bedenken voor die motorrijtuigenbelasting. Dat klinkt nodeloos ingewikkeld, maar men heeft er wel degelijk een reden voor.

EV’s zijn gemiddeld zwaarder en motorrijtuigenbelasting (mrb) wordt in Nederland berekend aan de hand van het gewicht. Dat levert een lastige situatie voor een overheid die wil dat EV’s aantrekkelijker zijn dan brandstofauto’s om zo het wagenpark te blijven ‘vergroenen’.

Als noodverband wordt er tot en met 2030 gewerkt met een korting op de mrb ten opzichte van het ‘normale’ tarief, dat dan het tarief is dat voor een even zware benzineauto zou gelden. Ondertussen wordt er steeds gefluisterd dat er een compleet nieuwe grondslag moet komen voor de berekening van de mrb, bijvoorbeeld de oppervlakte (lengte keer breedte) van de auto. Dat roept bij ons en vele anderen de vraag op waarom er zo ingewikkeld wordt gedaan. Er zijn immers al verschillende mrb-categorieën per brandstofsoort, dus waarom niet gewoon een extra categorie toevoegen? Naast de mrb-categorie van benzine, diesel, lpg G3/aardgas en lpg zou je dan een categorie ‘elektrisch’ krijgen, met een tarief dat dan kennelijk lager moet zijn dan dat van benzine. Simpel, makkelijk, overzichtelijk, klaar. Toch?

Toch is er wel degelijk een reden om het niet zo te doen, schrijft staatssecretaris van Financiën Eelco Eerenberg in een inmiddels veelbesproken brief aan de Tweede Kamer. Een dergelijk lager tarief zou volgens de staatssecretaris nadelig zijn voor kleinere EV’s, omdat het accugewicht daar een groter aandeel van het totale gewicht vormt dan bij grotere, zwaardere EV’s. Eigenlijk zou voor een kleinere EV dus een grotere korting nodig moeten zijn om die ongelijkheid ‘recht te trekken’, stelt Eerenberg.

Slijtage aan wegdek verwaarloosbaar

Bovendien zou de aanname dat zwaardere auto’s veel schade toebrengen aan het weggennet ook achterhaald zijn. Dat was bij de invoering van de wegenbelasting in 1926 de belangrijkste reden om het zo te doen, maar tussen al het zware vrachtverkeer zou het effect van zwaardere personenauto’s verwaarloosbaar zijn. Dat heeft ook te maken met de toegenomen kwaliteit van wegen en auto’s, stelt de staatssecretaris. Voor Nederland speelt er nog iets wat tegen het gebruiken van gewicht als mrb-grondslag pleit: de inkomsten van die belasting worden allang niet meer alleen voor wegonderhoud gebruikt. De vaste relatie die er was tussen de vermeende slijtage en de noodzakelijke belastinginkomsten, bestaat dus simpelweg niet meer.

Dit alles verklaart waarom het kabinet op zoek gaat naar een alternatief voor de huidige mrb. Dat alternatief wordt overigens ook al decennialang gezocht in een kilometerheffing die er tot op heden nooit kwam, en waarover de staatssecretaris ook nu met geen woord rept. Naar de andere grondslag voor de motorrijtuigenbelasting wordt momenteel uitgebreid onderzoek gedaan, waarbij de optie van een nieuwe tarieftabel binnen het huidige stelsel overigens ook wordt meegenomen.