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Zweden trapt op de FSD-rem: Tesla’s systeem kan te hard rijden

Kan moeilijk worden in Europa

Jan Lemkes
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In Nederland is Tesla’s FSD nu al een paar maanden toegestaan; andere Europese landen volgden. Nu trapt Zweden op de rem, want het land is het er niet mee eens dat FSD een auto te hard kan laten rijden.

De goedkeuring van Tesla’s autonome FSD-systeem in Nederland betekent dat andere EU-landen die goedkeuring in principe kunnen overnemen, wat inmiddels is gebeurd in Litouwen, Estland, Denemarken en België. Maar Zweden ligt nu serieus dwars en weigert niet alleen zelf om FSD in zijn huidige vorm goed te keuren, maar raadt de Europese Unie bovendien aan om de Europese uitrol van het systeem te stoppen.

De Zweedse overheidsorganisatie Transportstyrelsen, in dit kader vergelijkbaar met onze RDW, is het ernstig oneens met het feit dat FSD een Tesla indien gewenst harder kan laten rijden dan toegestaan. Via het touchscreen kun je instellen of het systeem dit moet doen en zo ja, met hoeveel procent de maximumsnelheid mag worden overschreden. Volgens Reuters is dat reden voor de Zweden om de uitrol van FSD in Europa tegen te houden, of althans een poging daartoe te doen. De Zweedse transportautoriteit vindt dat deze mogelijkheid de veiligheidsvoordelen van een zelfrijdende auto tenietdoet.

Volgens de Denen, die het Nederlandse voorbeeld wel volgden, is de bestuurder ook met FSD verantwoordelijk. Dit geldt dus ook voor de snelheid waarmee je rijdt. De Zweden hebben volgens het Reuters-bericht ook al uitvoerig contact gehad met de Nederlandse RDW, de eerste Europese ‘collega-organisatie’ die FSD goedkeurde.

Reuters meldt dat het voor een Europabrede goedkeuring nodig is dat 15 van de 27 lidstaten voor stemmen, waarbij die lidstaten ook nog goed moeten zijn voor 65 procent van de Europese bevolking. Lukt dat niet, dan wordt de huidige, Nederlandse en voorlopige goedkeuring na enige tijd weer ingetrokken, net als de goedkeuringen in de genoemde andere landen die daarop zijn gebaseerd.

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