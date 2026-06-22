Zeker op een circuit is het niet bepaald aan te raden om je handen van het stuur te halen. Tenzij je in een Xiaomi YU7 GT zit. Die Chinese SUV blijkt zonder bestuurder heel goed zijn weg over de Nürburgring-Nordschleife te kunnen vinden.

De Xiaomi YU7 GT mocht zich al de snelste SUV op de Nürburgring-Nordschleife noemen en zet op de Groene Hel een tweede record op naam. Hij heeft nu namelijk ook een ronde over het ruim 20 kilometer lange circuit gereden zonder iemand achter het stuur.

Een Xiaomi YU7 GT met het optionele Track Package reed in 10 minuten en 29,483 seconden over de Nordschleife, zo meldt Xiaomi trots. Het is de snelste, en voor zover bekend ook de enige, rondetijd van een zelfstandig rijdende auto. De autonoom rijdende Xiaomi YU7 GT was wel aanzienlijk minder rap dan het exemplaar met bestuurder dat de Chinese SUV de titel 'snelste SUV op de Nürburgring' opleverde. De autonome YU7 GT deed er 2 minuten en 55 seconden langer over. De rondetijd van dik 10 minuten zou voor een niet-autonoom rijdende auto niet zo indrukwekkend zijn.

Voor wie het heeft gemist: de Xiaomi YU7 GT is de topversie van de YU7; de SUV-broer van de SU7. De YU7 GT heeft drie elektromotoren die de Xiaomi een vermogen van 1.003 pk opleveren. In 2,9 seconden sprint de YU7 GT vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 300 km/h.