30 jaar Opel Corsa B: een 'vrouwelijk' succes

Van de Opel Corsa werden over zes generaties samen al bijna 15 miljoen exemplaren gebouwd. Dik 4 miljoen daarvan zijn een Opel Corsa B: het model van de tweede generatie. Die moest de succesvolle en liefst 11 jaar op de markt gebleven Corsa A aflossen, en dat lukte hem - in Nederland in ieder geval - ronduit goed. Een terugblik.

Jazeker: de tweede generatie Opel Corsa met zijn opvallend ronde maar nauwelijks gedateerde uiterlijk bestaat alweer 30 jaar. Hij zou niet zo lang op de markt blijven als zijn voorganger, maar in Nederland werd het wel mooi de Corsa waarvan er gemiddeld per jaar de meeste werden verkocht. De auto werd van 1993 tot en met 2000 gebouwd voor de Europese markt en van 1994 tot en met 2000 werden er in Nederland elk jaar meer dan 14.500 van verkocht, waarbij 1999 met een totaal van 17.607 registraties het piekjaar was. Inzakken deden de verkopen van de Corsa B eigenlijk nooit.

En dat was ook op straat zichtbaar. Tijdens de late jaren 90 en de vroege jaren 2000 kon je niet om de Opel Corsa B heen. Op bijna elke straathoek stond er een, vaker dan eens allesbehalve anoniem, met zijn ronde vormen uitgelicht door een opvallend kleurtje. Nu kregen wel meer auto's in die periode een stuk meer afgeronde vormen dan hun voorgangers, maar de Corsa maakte het erg bont. Dat kwam niet uit de lucht vallen: Opel vond dat de Corsa aantrekkelijker moest zijn voor het vrouwelijke gedeelte van het koperspubliek en dacht dat met ronde vormen te kunnen bereiken. Het dunkt ons dat het merk zeker ten dele gelijk had.

Van GSi tot Eco

Toch kreeg de auto 30 jaar geleden ook op onze vrijwel volledig mannelijke redactie de handen aardig op elkaar. Toen hij net uitkwam vonden we het een frisse verschijning die 'in niks deed denken aan zijn voorganger', zoals we ons nog eens herinnerden in dit artikel in de reeks Uit de Oude Doos. Daarin komt ook aan bod dat de Corsa B een 'fijn rijdend autootje' was, waarvoor-ie gebruik maakte van louter - weliswaar simpele - injectiemotoren. In de Corsa was aanvankelijk nog geen plek voor dubbele bovenliggende nokkenassen of 16-kleppers, tot al vrij snel na de oorspronkelijke lancering de GSi 16V werd gepresenteerd.

Die variant zorgde weliswaar niet voor de grote verkoopaantallen, maar wel op een andere manier voor flitsende cijfers. Wat te denken van een 0-tot-100 in minder dan 10 seconden en een piek van bijna 200 km/h? Aan de andere kant van het spectrum stond de Corsa Eco, waarmee dankzij een 1.2-liter motor met 45 pk een praktijkverbruik van 1 op 20 of zuiniger te realiseren was.

Twee populaire carrosserievarianten

Hoe dan ook was de Corsa B een praktisch inzetbare auto, die als vijfdeurs - met een heel andere koets en daklijn - genoeg plaats kon bieden aan zeker vier volwassenen. Hij was een stuk ruimer dan zijn voorganger en vergeleken met de concurrentie bood de Corsa aardig wat praktisch gebruiksgemak. Combineer dat met het ronde maar blijkbaar over het algemeen licht verteerbare uiterlijk, en het succes van de compacte Opel mag geen verrassing heten.

Helaas voor Opel zou de Corsa in absolute aantallen nooit meer zó succesvol worden als de Corsa B, al is dat te wijten aan meer dan alleen de producteigenschappen. Nog altijd doet de Corsa keurig mee in de verkooplijsten en is het in Europa een van de bestverkochte modellen, wat met name te danken is aan het feit dat je hem zowel als EV, als met verbrandingsmotoren kunt aanschaffen. De naam 'Opel Corsa' is simpelweg een vertrouwde waarde in ons recente collectieve autogeheugen en de Corsa B heeft sterk bijgedragen aan het ontstaan van dat gegeven.

We twijfelen er niet aan: onder onze lezers zijn er ongetwijfeld velen die herinneringen hebben aan de Opel Corsa B. Welk verhaal kun jij erover vertellen?