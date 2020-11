30 jaar AutoWeek: dit was nummer 47 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we wekelijks terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 47 in de winkel, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in nummer 47?

Nieuws

Enkele maanden geleden onthulde Skoda de Slavia, een studiemodel op basis van de Scala dat werd ontworpen door studenten van zijn designacademie. Die auto riep herinneringen op aan de Skoda 'Favorit Roadster' die op de nieuwspagina's van AutoWeek 47 in 1990 prijkte. Toen leken we er nog op te rekenen dat dat een creatie van Skoda zelf was en dat hij ook via de reguliere kanalen aangeboden zou worden. Dat bleek niet helemaal te kloppen. Het was een project van MTX, een Tsjechisch bedrijf dat in de loop der jaren zowel Formule-auto's als bijzondere conversies realiseerde. De MTX Roadster, een dakloze Favorit met een kunststof paneel op de plek van de achterbank, een stoffen kap én een dikke achterspoiler, werd tussen 1991 en 1996 in een oplage van pakweg 200 stuks geleverd door MTX. Een bijzondere creatie.

Een ander opvallend nieuwtje in november 1990 was de intrede van de Nationale Auto Pas. Wie een occasion aanschaft, krijgt er nog altijd mee te maken. De NAP is een handig middel om te achterhalen of de opbouw van de kilometerstand logisch is verlopen, of dat er mogelijk aan gemorreld is. Een belangrijk wapen in de strijd tegen kilometertellerfraude. "Heeft de occasion die u op het oog heeft de Nationale Auto Pas, dan bent u ervan verzekerd dat hij niet meer kilometers achter de rug heeft dan de teller vertelt. Uiteindelijk wil men zo een kilometerhistorie opbouwen van het Nederlandse wagenpark, waarbij alle standen bijgehouden zijn", zo schreven we toen. Dat is aardig gelukt, al vraagt de strijd tegen tellerfraude nog steeds om een bredere aanpak.

Tests

AutoWeek 47 van 1990 was een relatief bescheiden nummer als het aankwam op tests. Een vergelijkende test was er niet, maar was er een interessante rijtest. We reden met de Fiat Tempra Turbodiesel. Een auto die indruk maakte met z'n sterke en zuinige krachtbron, ruimte, comfort en prijs. De motor was echter wel wat rumoerig en ook viel het digitale dashboard de redacteur van dienst wat tegen. Hoewel Fiat daar destijds aardig opzien mee baarde, vonden we het verspringen van de cijfers op de snelheidsmeter 'een afleiding tijdens het rijden'. Dat Fiat ook analoge klokken weer op de optielijst zette, was dan ook 'een teken aan de wand dat niet iedereen het wilde'. Als we toen eens wisten hoeveel drukker het nog zou gaan worden in dashboards.

Reportages

In 1990 was het vijftig jaar geleden dat Jeep ontkiemde met de bouw van de Willys MB. Een uitgebreide terugblik was dus wel aan de orde. We zetten de Jeep Cherokee van dat moment naast z'n voorvader en konden concluderen dat er uiteraard veel veranderd was, maar er zeker ook nog paralellen waren. Vooral qua styling knipoogde Jeep sterk naar het verleden, iets dat vandaag de dag nog steeds geldt. De Cherokee was ook - net als de Willys - niet te stoppen in het terrein, alleen had het met spartaans vervoer niets meer van doen. Wie echt het oude Jeep wilde ervaren, kon dan beter tekenen voor de Wrangler. Wat dat betreft is er weinig veranderd.

Wat zegt nou meer over een auto dan er 100.000 km mee rijden en 'm daarna tot op de laatste schroef uit elkaar halen? Dat deden we in 1990 met de destijds nieuwe Volkswagen Passat. Een 2,0-liter zestienklepper met 136 pk om precies te zijn. De sterkste motor van dat moment voor de voorwielaangedreven Passat. Die trok er lekker aan en had na 100.000 km niet aan prestaties ingeleverd. Toch bleek de Passat verder zeker niet vrij van problemen. De elektrische spiegels gingen kapot, de waterpomp begon te lekken, de luchtmassameter gaf de geest en er was lekkage in de voetruimte voorin. Om een paar dingen op te noemen. Hoewel het een beetje een 'maandagochtend-auto' met kinderziektes leek, was de conclusie keihard: 'de beroemde VW-kwaliteit is niet meer wat hij geweest is'.

Hoe kom je zo snel mogelijk langs Amsterdam? Een vraag die vandaag de dag nog velen bezig zal houden. In 1990 was de ringweg A10 rond de hoofdstad klaar en dus was het tijd voor een test. De voltooiing van de ring bleek in veel gevallen de rit langs Amsterdam een stuk sneller en korter te maken, al moest je niet in de file terechtkomen. Sommige dingen veranderen nooit.

Reclame

Een advertentie voor de Opel Vectra A valt ons in de eerste plaats niet zozeer op vanwege de auto zelf, maar vanwege het Nederlands. Destijds schreef je succes nog als 'sukses'. Ziet er toch gek uit inmiddels. De Vectra ziet er echter nog steeds niet gek uit, dat heeft hij nooit gedaan. Heel braaf, eerder. Wat dat betreft opvallend dat Opel z'n uiterlijk als één van de grootste pluspunten adverteerde, al werd er in deze advertentie toch voorzichtig op gewezen dat de Vectra het ook van andere elementen moest hebben, zoals z'n stille en zuinige motor.