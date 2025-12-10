Ga naar de inhoud
20 modellen vakkundig aan gort gereden: het regent NCAP-sterren

Vier steren voor onder meer Renault Clio en Alpine A390

4
Euro NCAP
Lars Krijgsman

Veiligheidsinstituut Euro NCAP sluit 2025 af met een verwoede poging 20 modellen volledig aan diggelen te rijden. Dat is niet helemaal gelukt, met als positieve bijkomstigheid dat het gros van de 20 automobiele slachtoffers met de maximaal haalbare score van 5 NCAP-sterren huiswaarts keerde.

Het tempo waarmee de Europese tak van Global NCAP nieuwe of vernieuwde auto's aan zijn uitgebreide veiligheidstests en dus ook botsproeven onderwerpt ligt zo hoog, dat we synoniemen tekort komen om die acties te omschrijven. Hoe dan ook: Euro NCAP heeft ditmaal twintig auto's aan duigen gereden, met wisselende maar over het algemeen prima resultaten tot gevolg.

Van de 20 auto's sleept ruim de helft de maximaal haalbare score van 5 NCAP-sterren binnen. Daar zitten voor de Nederlandse markt nieuwe Chinese inzendingen tussen zoals de Changan Deepal S05 en de Exalantix ET, evenals een stel Chinese modellen die we hier (nog) niet kennen. Denk aan de Geely Starray EM-i en de splinternieuwe MG 4. Belangrijkere nieuwe modellen die vijf sterren in de wacht slepen zijn de nieuwe Mazda CX-5, de Mercedes-Benz CLA, de Mitsubishi Eclipse Cross, de Porsche Cayenne Electric en de Volkswagen T-Roc.

Ook de Kia EV4 scoort vijf NCAP-sterren, maar dan enkel de versie met een optioneel pakket met veiligheidssystemen. De standaardversie behaalt vier NCAP-sterren. De Kia EV4 lijkt in Nederland altijd over dat pakket met passieve en actieve systemen te beschikken. Andere auto's die met vier sterren huiswaarts keren zijn de Alpina A390, de Jeep Compass, de Kia PV5 Passenger, de Renault Clio en de Toyota Aygo X en Yaris.

SterrenInzittenden (volwassen)Inzittenden (kind)Kwetsbare weggebruikersSafety Assist
Alpine A390474%85%80%77%
Chery Tiggo 4479%85%78%80%
Deepal S05594%87%78%76%
Ebro s400479%85%78%80%
Exlantix ET590%85%76%79%
Geely Starray EM-i590%87%86%77%
Hyundai Nexo590%85%76%80%
Jeep Compass480%85%74%66%
Kia EV4 (kaal)484%85%77%67%
Kia EV4 (Safety Pack)584%85%77%78%
Kia PV5 Passenger483%85%64%65%
Mazda CX-5590%89%93%83%
Mercedes-Benz CLA594%89%93%85%
MG 4 EV Urban587%85%85%80%
Mitsubishi Eclipse Cross583%86%82%70%
Porsche Cayenne Electric591%89%81%79%
Renault Clio479%82%80%73%
Toyota Aygo X473%72%83%68%
Toyota Yaris472%84%83%72%
Volkswagen T-Roc591%87%87%77%
