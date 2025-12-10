Veiligheidsinstituut Euro NCAP sluit 2025 af met een verwoede poging 20 modellen volledig aan diggelen te rijden. Dat is niet helemaal gelukt, met als positieve bijkomstigheid dat het gros van de 20 automobiele slachtoffers met de maximaal haalbare score van 5 NCAP-sterren huiswaarts keerde.

Het tempo waarmee de Europese tak van Global NCAP nieuwe of vernieuwde auto's aan zijn uitgebreide veiligheidstests en dus ook botsproeven onderwerpt ligt zo hoog, dat we synoniemen tekort komen om die acties te omschrijven. Hoe dan ook: Euro NCAP heeft ditmaal twintig auto's aan duigen gereden, met wisselende maar over het algemeen prima resultaten tot gevolg.

Van de 20 auto's sleept ruim de helft de maximaal haalbare score van 5 NCAP-sterren binnen. Daar zitten voor de Nederlandse markt nieuwe Chinese inzendingen tussen zoals de Changan Deepal S05 en de Exalantix ET, evenals een stel Chinese modellen die we hier (nog) niet kennen. Denk aan de Geely Starray EM-i en de splinternieuwe MG 4. Belangrijkere nieuwe modellen die vijf sterren in de wacht slepen zijn de nieuwe Mazda CX-5, de Mercedes-Benz CLA, de Mitsubishi Eclipse Cross, de Porsche Cayenne Electric en de Volkswagen T-Roc.

Ook de Kia EV4 scoort vijf NCAP-sterren, maar dan enkel de versie met een optioneel pakket met veiligheidssystemen. De standaardversie behaalt vier NCAP-sterren. De Kia EV4 lijkt in Nederland altijd over dat pakket met passieve en actieve systemen te beschikken. Andere auto's die met vier sterren huiswaarts keren zijn de Alpina A390, de Jeep Compass, de Kia PV5 Passenger, de Renault Clio en de Toyota Aygo X en Yaris.