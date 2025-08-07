Nieuwe MG 4 Electric: In China vanaf nog geen €9.000

We hebben al veel over de nieuwe MG 4 Electric geschreven. Vandaag doen we dat weer. De nieuwe MG 4 Electric is nu namelijk helemaal vrijgegeven, en hij belooft aanzienlijk goedkoper te worden dan het model dat hij vervangt!

Niet elk model is een carrière gegund die net zo lang is als die van bijvoorbeeld de Volvo XC90. Waar de XC90 inmiddels elf jaar oud is, heeft de MG 4 Electric slechts zo'n drie jaar mee mogen draaien. In maart werd bekend dat de uitbundig met een veelvoud aan hoekige vormen en diagonale lijnen overladen elektrische hatchback spoedig vervangen zou worden door een volledig nieuwe generatie. Die nieuwe MG 4 Electric verruilt het drukke van zijn voorganger voor een met ronde vormen en daarmee vriendelijker ogende carrosserie. Het nieuwe model is daarmee minder smaakgevoelig. Maar er is meer, veel meer. Zo is de nieuwe MG 4 Electric groter, heeft hij een totaal nieuw platform en belooft hij aanzienlijk goedkoper te worden.

In China is de nieuwe MG 4 Electric in de voorverkoop gegaan en dat betekent dat we je interessant nieuws over het model kunnen melden. Voor wie het gemist heeft: de tweede generatie MG 4 Electric is 4,4 meter lang en dat maakt hem zo'n elf centimeter langer dan de uitgaande MG 4. Ook de wielbasis is groter. Die van de nieuwe MG 4 Electric meet 2,75 meter, die van het model dat hij vervangt 2,71 meter. Vooralsnog maakt MG melding van slechts één variant. Die heeft een 163 pk sterke elektromotor. Die elektromotor zit echter niet op de achteras zoals bij de MG 4 Electric die je inmiddels vast meermaals hebt zien rijden, maar op de vooras. Jawel: de MG 4 Electric is van achter- naar voorwielaandrijving gegaan.

Ook weten we nu dat de nieuwe elektrische hatchback beschikbaar komt met 42,8 kWh en 53,9 kWh grote LFP-accu's. Uit die batterijen perst de MG 4 Electric achtereenvolgens 437 en 530 kilometer. Let wel: dat zijn CLTC- en geen WLTP-cijfers. MG belooft verder de komst van semi-solid-state accu's. Wanneer die komen en wat ze exact te bieden hebben, wordt later duidelijk. De nieuwe accu's zitten in een voor de MG 4 nieuw platform: de E3-basis van SAIC.

Dan de prijzen. De vorige MG 4 Electric had in China tot voor kort een vanafprijs van omgerekend zo'n €14.000. De fonkelnieuwe MG 4 Electric kost er omgerekend slechts zo'n €8.800. Inderdaad: nog geen 9 mille! We verwachten de nieuwe MG 4 Electric ook in Nederland en dus ligt het voor de hand dat het model ook in Nederland een stuk goedkoper wordt dan de auto die hij vervangt. De uitgaande MG 4 Electric kost in Nederland minimaal €32.950. Kijk niet gek op als het nieuwe model tussen een vanafprijs van om en nabij de €25.000 krijgt.