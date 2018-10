Een frisse wind Volkswagen T-Cross Breeze

Over een jaar of twee brengt Volkswagen de T-Roc Breeze op de markt. Hoe die eruit gaat zien, maken de eerste designschetsen duidelijk. We hebben zelfs al een idee gekregen hoe hij rijdt, achter het stuur van de iets kleinere T-Cross Breeze Concept.

Hoewel de afgelopen zomer er eentje uit duizenden was, is de populariteit van cabriolets alleen maar aan het afnemen. Wellicht heeft het te maken met het feit dat door het alsmaar groter wordende gat in de ozonlaag steeds meer schadelijke UV-stralen op aarde belanden, waar ze samen met giftige uitlaatgassen de cabriorijders tergen, die zich met stoelverwarming, een windschot en nekverwarming willen beschermen tegen de bijwerkingen van de cabriolitis. Ook de toenemende drukte op de weg maakt het minder leuk om open te rijden, want in de file ruikt het niet zo lekker als bij het rijden door de bossen en tussen de weilanden. Ook worden we continu op de huid gezeten door onze overvolle agenda's. Ontspannen rijden met de wind in de haren is er niet meer bij, tegenwoordig zijn we multitaskend aan het jagen met de ogen gericht op de vele displays in plaats van op het landschap waar we door- heen rijden.

Dat de dalende populariteit van cabriolets zijn sporen nalaat, zal geen verbazing wekken: waar een volumemerk als Volkswagen vroeger heer en meester was in compacte cabrio's, tref je vandaag de dag geen enkele cabriolet aan in de showroom van de plaatselijke Volkswagen-dealer. Of het moet een verdwaalde Beetle cabrio zijn. Komend jaar is het van hetzelfde laken een pak: geen vouwdak, geen wegklapbare hardtop, niets van dat alles. Pas in het voorjaar van 2020 komt de open T-Roc op de markt, die qua vorm, concept en techniek is gebaseerd op het studiemodel T-Cross Breeze Concept, die tijdens de Autosalon van Genève 2016 een frisse wind liet waaien door een wereld vol klapdakcabrio's. Wij mochten een blokje om met de luchtige SUV, en hij wist meteen ons hart te veroveren.

ONGECOMPLICEERD

De omgang met de Breeze is net zo ongecompliceerd als tanken of telefoneren. Het portier opent en sluit desgewenst sleutelloos, het dak kun je standaard volledig elektrisch wegklappen of dicht doen en de motor start je, zoals bij zoveel automodellen vandaag de dag, met een druk op de knop. We zetten de keuzehendel van de automaat met dubbele koppeling in Drive, en weg zijn we. De open T-Roc komt later overigens ook met handbak beschikbaar, voor de doe-het-zelvers.

Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen de T-Cross en de T-Roc? De kleinere auto is gebaseerd op de Polo en blijft waarschijnlijk een one-off. De iets langere T-Roc beschikt over de genen van de Golf. Voor de grotere Breeze heeft VW de wielbasis van de T-Roc iets kleiner gemaakt. Dat zorgt voor betere proporties, zonder dat dit enorm ten koste gaat van de beenruimte achterin. Het dak stamt van een toeleverancier die ook de kap voor de Porsche 911 Cabrio maakt. De constructie heeft er dan ook verrassend veel van weg. De in elkaar klappende dakdelen zijn bekleed met een slijtvast materiaal dat oogt als stof, maar geen stof is. De achterzijde is van glas gemaakt en is voorzien van verwarming. De elektrische zijruiten kunnen desgewenst synchroon worden geopend. Naar het voorbeeld van de 911 Cabrio heeft ook VW een deksel voor de opbergbak achterwege gelaten. Daardoor is de constructie platter en het gewicht lager, maar het veroorzaakt wel diverse onbeschermde kieren en gaatjes, waar bladeren en ander vuil in kunnen gaan zitten als de auto langere tijd stilstaat met geopend dak. Om te voorkomen dat het opgevangen regenwater bij het in- en uitstappen voor een nat pak zorgt, loopt het dak wat verder door naar de zijkanten. Dankzij drie lagen isolatiemateriaal is er in het inte- rieur geen sprake van bovenmatige herrie, maar ook bij dit cabriodak is het met het zicht naar achteren toe bedroevend gesteld.

MOOI GELIJKMATIG

Het cabriodak en de bagageruimte zitten elkaar bij een dergelijke auto vaak in de weg. Meestal is de achterklep te klein en de laadruimte te kort. In de T-Roc Breeze kun je voor je gevoel echter twee reistassen meer kwijt dan in een open Golf. Zijn kofferbak is mooi gelijkmatig en biedt voldoende ruimte. Door de rugleuningen van de achterbank naar voren te klappen, kun je hem bovendien uitbreiden, voor het geval je eens in stijl naar de bouwmarkt wilt. Op de achterbank heb je weliswaar niet al te veel ruimte, maar de wat hogere zitpositie en het eveneens wat hogere dak zorgen voor een beter zicht rondom en een ontspannen lichaamshouding. Opvallend is de Audi-achtige zilverkleurige voorruitomlijsting, die best eens op de optielijst zou kunnen belanden. Desgewenst kun je voor het interieur fel gekleurde sierdelen bestellen, die voor wat kleur zorgen.

De T-Cross Breeze is een geinige open air-SUV met flair. De illustraties van de bijna productierijpe versie van de T-Roc laten echter zien dat die nog sportiever, gespierder en volwassener oogt dan het T-Cross studiemodel. De viercilinder, met een vermogen dat tussen de 150 en 220 pk ligt, heeft geen moeite met de tweedeurs. De carrosseriestructuur vertoont gelijkenissen met die van de beproefde Golf cabrio, qua rijgedrag zijn er geen verrassingen. Waarschijnlijk kiezen de meeste kopers voor een benzinemotor, een cabrio is nu eenmaal niet de meest voor de hand liggende optie voor veelrijders. De elektrificatie gaat niet veel verder dan een mild hybrid-constructie, maar reken wel op assistentiesystemen. Zo kun je onbekommerd rijden met de wind in je haren. Hoewel cabriolets nu niet in de mode zijn, kon de T-Roc Breeze het best wel eens goed gaan doen. Zijn enige concurrent is op dit moment de Range Rover Evoque, en daarvoor moet je heel wat dieper in de buidel tasten..