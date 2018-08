De anti-Tesla Renault Zoe R110 Limited

Slideshow

Enorme acceleraties, grote schermen en de nieuwste snufjes op het gebied van autonoom rijden. Dat is wat de kopers van een Tesla Model zo aanspreekt. De Renault Zoe is ook elektrisch, maar daarmee houdt de vergelijking op. Renault houdt het bij de Zoe zo simpel mogelijk; wel gaat het met de acceleratie telkens een stukje beter.

De Zoé die we rijden, is de snellere R110. De accucapaciteit is met 41 kWh gelijkgebleven aan die van zijn voorganger, de R90. Wel kreeg hij er vermogen bij: 41 kWh gelijkgebleven aan die van zijn voorganger, de R90. Wel kreeg hij er vermogen bij: van 93 naar 109 pk. Het koppel ging met 5 Nm omhoog naar 225 Nm. En zo slijpt Renault de Zoe steeds verder fijn. Vijf jaar geleden is het model begonnen met een batterijcapaciteit van 22 kWh. Daarmee was een actieradius van 100 tot 150 kilometer mogelijk. Inmiddels is de capaciteit dus bijna verdubbeld, zodat je in de praktijk tussen de 260 en 320 kilo­ meter moet kunnen halen. Want je kunt je EV wel sneller willen maken, maar de afstand die je op een batterijlading kunt afleggen, is hoe dan ook het belangrijkste gegeven bij dit type auto.

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we de acceleratie niet hebben nagemeten. Maar neem van ons aan dat de Zoe R110 er lekker aan sleurt. Hij biedt het onmiskenbare voordeel dat alle elektrische auto's hebben: toerenopbouw is niet nodig. De elektro­motor geeft vanuit stilstand meteen thuis. Dat is geweldig gemakkelijk om in druk verkeer de meute voor te blijven, even vlug een gaatje dicht te rijden of om snelheid te maken voor het invoegen. Ook voor een tussensprintje op de snelweg draait hij zijn hand niet om. Een ander voordeel van elek­trische auto's is dat er altijd meer ruimte aan boord is dan je zou denken. Een brand­ stoftank of transmissie heeft zo'n auto immers niet en dat betekent dat je ook in de compacte Zoe gemakkelijk de bagage voor een weekendje kamperen kwijt kunt.

VECHTEN TEGEN DE KILO'S

Bij het rijden merk je meteen dat je onder­ weg bent in een elektrische auto die inmiddels zes jaar op de markt is; hij is met zijn 1.475 kilo behoorlijk zwaar. Dat is te merken wanneer je ermee rijdt: onderweg is het vechten tegen de kilo's. Ook bij verkeersdrempels is het hoge gewicht voelbaar: de achteras is wel heel stevig gedempt. Het doet denken aan het rijden in een pick-up met een lege laadbak. Nieuwe elektrische modellen zijn niet lichter van gewicht, maar toch is hun weggedrag in de loop der jaren een stuk opgeknapt. Bij de Zoe zijn vooral verkeerdrempels in de dagelijkse praktijk hinderlijk en dat komt doordat juist de stad het domein van de Zoe is. Als we de auto ophalen, belooft die ons een actieradius van 299 kilometer. Als je in de stad zou rijden, haal je dat ruim. Het regenereren van de remenergie lukt daar prima. Tijdens het eerste ritje van 15 kilometer, dat ons via een reeks ver­ keerslichten naar de staart van een file voert, snoepen we slechts twee kilometer van de actieradius af. Als je de Zoe (Grieks voor 'leven') op deze manier gebruikt, rijd je er de hele dag zorgeloos in rond.

GENADELOOS

Maar we gingen dus een weekend kamperen en dat betekent een lange rit over de snel­ weg. Daar is de Zoe beduidend minder op zijn plek. Algauw hebben we in de smiezen dat de actieradius veel sneller afneemt dan de meter ons bij vertrek heeft beloofd. Daar komt nog eens bij dat inhaalacties goed moeten worden gepland. Bij 140 km/h op de teller geeft de Zoe er namelijk de brui aan. En de ervaring leert dat als je je op een 130 km/h­-traject op de linkerbaan bevindt, je al snel 140 rijdt. En zo rijd je dus alsnog met de billen bij elkaar op topsnelheid. Ondertussen houd je één oog gericht op de meter van het batterijniveau, die genade­ loos aftikt ... In elk geval geeft het display in de auto aan dat we na ons wilde weekend kamperen nog 240 kilometer op een volle batterij kunnen rijden. Dat krijg je dus als je er tijdens het rijden met een EV geen doortimmerde strategie op na houdt.

En het Fastned­station langs de snelweg, bood dat nog uitkomst? Het blijkt dat dit ook niet het beloofde walhalla is voor de Zoe R110. In 25 tot 30 minuten laden à € 0,59 per kWh, zou Fastned voor honderd kilometer actieradius moeten zorgen. Een zonovergoten dag en een warme batterij, die op 50 kilometer na leeg is, zijn ideale omstandigheden. Maar die vlieger gaat bij deze Zoe niet op. De nieuwe modellen hebben namelijk de R­-motor en die laadt maar tot 22 kWh. Dit betekent dat in een uur maximaal 120 kilometer actieradius kan worden bijgetapt. De Q­-motor, die Renault in het verleden in de Zoe leverde, kon laden tot maximaal 43 kWh. Daarmee zou je bij Fastned dus een stuk vlugger weer mobiel kunnen zijn.

Sinds zijn komst, vijf jaar geleden, is de Renault Zoe twee keer beter geworden. Maar toch blijft het nadeel van de elek­trische auto in het algemeen knagen: 350 dagen per jaar heb je er meer dan genoeg aan, maar voor die keer dat je naar je zus in Zeeland moet of met spoed naar je schoon­moeder in Balkbrug (en ook wanneer je een weekendje gaat kamperen), heb je niet genoeg aan de actieradius. Als de ontwik­keling van de EV op dezelfde voet doorgaat als nu, moeten we de Zoe nog vijf jaar geven. Pas dan is het volwaardig vervoer.

Oordeel + Snel en wendbaar

Snel en wendbaar + Prettig veel ruimte - Zwaar gevoel

Zwaar gevoel - Te stevig gedempt