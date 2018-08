Feest in Gotenburg Volvo 164 ziet Abraham

Feest in Göteborg, want de Abraham-pop mag op de stoep voor de Volvo 164. Waar hij in eerste instantie niet eens zou komen, is Volvo achteraf maar wat blij met zijn introductie in 1968.

Na de P1200/P220 (beter bekend als Amazon) sloeg Volvo met de 140-serie en de daaropvolgende 164 een geheel nieuwe weg in. Een weg die het merk al eerder wilde bewandelen, maar die het in de jaren 50 niet zag zitten door de grote vraag naar compacte auto's. Plannen voor een grote en luxueuze Volvo met een V8-motor en een grote grille op de neus verdwenen in de koelkast, om ze vervolgens een kleine tien jaar later er weer uit te halen. Wel vertwenen er twee cilinders. Na de introductie van de 140-serie in 1966 was er nog ruimte over op de tekentafel voor een zescilinder lijnmotor in de nieuw ontworpen carrosserie. Jan Wilsgaard stond aan het hoofd van de designafdeling en ging na de 140 aan de slag met de 164. Het front van de 164 heeft veel weg van de Project 358 (foto 10) die in de jaren 50 het levenslicht zag. Net als op de allereerste Volvo, de ÖV4 uit 1927, kreeg het merklogo op de diagonale lijn van de grille een belangrijke plek toegewezen. Inderdaad, net zoals bij de huidige Volvo's.

In vergelijking met de 140 kreeg de 164 een tien centimeter langere neus om de nieuwe krachtbron in de neus te kunnen leggen. Ook binnenin kreeg de 164 net wat meer mee vanuit Zweden dan een standaard 140. Elke 164 was namelijk voorzien van dikke wollen bekleding op de stoelen, stoffen vloerbedekking en een achterbank met slechts plek voor twee met een neerklapbare armsteun in het midden. In de loop der tijd voegde Volvo zaken als elektronische brandstofinspuiting toe aan de lijst met standaardvoorzieningen. In de Verenigde Staten was de 164 nog een stukje luxer uitgerust met elektrisch bedienbare zijruiten, een schuifdak en airconditioning. Vanaf 1974 verplaatste de productie zich naar het Zweedse Kalmar, waar een modernere fabriek voor het model klaarstond. Voordat de allerlaatste modellen uit 1975 enkel met de boot naar Amerika werden verscheept, verscheen er één tot ambulance omgebouwde 164 en een prototype van de 262 Coupé met als basis een 164. Terwijl Volvo de 164 uitzwaaide, lanceerde het merk zijn opvolger: de 264.