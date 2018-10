Sportiever Tiguan-alternatief Volkswagen Tayron is SUV voor China

Volkswagen voegt een nieuwe SUV toe aan het Chinese leveringsgamma: de Tayron.

In maart dit jaar presenteerde Volkswagen in China de nieuwe Touareg, een auto die niet in zijn eentje op het podium werd getild. Tijdens de presentatie schoof Volkswagen namelijk nog twee nieuwelingen naar voren: de Powerful Family SUV en de Advanced Mid-Size SUV. Allebei waren ze volgens Volkswagen nog niet productierijp, maar inmiddels kennen we de Powerful Family SUV als de Tharu. Die 4,45 meter lange cross-over, die door de joint-venture SAIC-Volkswagen is ontwikkeld, krijgt nu gezelschap van de productieversie van de Advanced Mid-Size SUV: de Tayron.

Deze Tayron wordt niet door de joint-venture SAIC-Volkswagen, maar door het samenwerkingsverband FAW-Volkswagen geproduceerd. De Tayron is 4,59 meter lang en heeft een wielbasis van 2,73 meter. Daarmee is hij een slag groter dan de Tharu, maar wel 11 centimeter korter dan de Tiguan Allspace (4,7 meter) en 10 cm langer dan de 4,49 meter lange, reguliere Tiguan. Led-verlichting is standaard en de auto staat op 17- tot 19-inch lichtmetaal. Op de motorenlijst zet FAW-Volkswagen vooralsnog alleen 186 pk en 220 pk sterke 2.0 TSI's. Volkswagen lanceert direct een R-Line-variant van de auto.

Hoewel de Tayron kleiner is dan de Tiguan Allspace, wordt hij wel boven dat model gepositioneerd als een sportiever alternatief. Het ontwerp van de auto lijkt een combinatie te zijn van T-Roc en Touareg. De T-Roc is overigens de enige andere cross-over die FAW-Volkswagen bouwt. De Tiguan L (Allspace), de Tiguan, Tharu en Freemont worden door SAIC-Volkswagen gebouwd.