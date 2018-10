'Productievermindering is al tijdje bekend' 'VDL Nedcar onderhandelt nog met BMW'

VDL Nedcar onderhandelt nog met opdrachtgever BMW over de productiedoelen voor 2019. Na afronding daarvan valt pas meer te zeggen over mogelijke ingrepen in het personeelsbestand. Dat meldde een woordvoerder van VDL, in reactie op berichten dat er bij de automaker in Born circa duizend banen op de tocht staan.

Volgens de zegsman is de exacte impact nog niet te overzien. Hij zei dat vooraf bekend was dat 2018 qua productie een pittig jaar zou worden met flink veel extra werk. Ook was volgens hem al bekend dat de productie volgend jaar lager zou uitvallen, waardoor dus mogelijk minder personeel nodig is.

Hij benadrukte ook dat het om een "dynamisch proces" gaat waarbij productiedoelen gedurende het jaar aangepast kunnen worden. Mogelijke verstoringen in de productie van BMW's in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de brexit, kunnen bijvoorbeeld van invloed zijn op de productie in Born.