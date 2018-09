GR Sport én Y20-editie Toyota viert 20 jaar Yaris en pakt uit

Toyota's Yaris blaast zijn twintigste kaarsje uit en de Nederlandse importeur laat dat niet ongemerkt voorbijgaan. De Yaris komt niet alleen beschikbaar in een feestelijke verjaardagseditie, maar ook in een met sportieve aankleding volgehangen variant.

Hoewel de Toyota Yaris in februari 1999 voor het eerst bij de Nederlandse dealers verscheen, mag de auto zijn twintigste kaarsje eigenlijk al uitblazen. Volgende maand is het namelijk twintig jaar geleden dat Starlet-opvolger Yaris zijn publieksdebuut beleefde tijdens de Autosalon van Parijs. Toyota viert dat met de nieuwe Y20-editie van zijn compacte model, maar laat het ook daar niet bij zitten.

Van de Y20-versie komen aanvankelijk 1998 Launch Editions beschikbaar, een gelimiteerde oplage die is te herkennen aan zijn donkergrijze dak en aan zijn goudgeel gespoten koets. Die kleur is ee verwijzing naar het kenmerkende lakje waarin de oer-Yaris 20 jaar geleden debuteerde. Toyota kleedt de auto verder aan met Y20-badges en vouwt speciale bekleding om de stoelen. Er komen er twintig van naar Nederland. De reguliere Y20-versies, dus de niet-Launch Editions, komen zowel in een enkele kleur als in Bi-Tone-kleurstelling beschikbaar.

De Y20's zijn te herkennen aan in donkergrijs uitgevoerde wielen, zijspiegelkappen, grille en aan de mistlampomlijstingen met chroomringen. Een haaienvinantenne is standaard en hetzelfde geldt voor privacy glass én een Y20-badge op de bilpartij. De Yaris Y20 krijgt verder de beschikking over het Toyota Touch 2 Go-systeem én over Smart Entry. Vanbinnen keert de donkergrijze kleur terug op de middenconsole, op het stuur én zien we het terug op nieuwe interieurbekleding met een ruitpatroon. Meer aanpassingen? Jawel: chroomkleurige omlijstingen rond de ventilatieroosters, luidsprekers en klokken, en ook de pookknop is in die stijl uitgevoerd. Prijzen volgen later.

Yaris GR Sport

Toyota kondigde in 2017 al het GR Sport-label aan, een lijn waaronder het merk sportief aangeklede versies van zijn modellen zou gaan brengen. Vooralsnog werd alleen de thuismarkt met GR Sport-versies bediend, maar met de Yaris GR Sport heeft ook Nederland eindelijk een Toyota die met de receptuur van het nieuwe label is besprenkeld. Let op: het gaat hier niet om een knalharde Yaris GRMN-achtige, maar op een optisch en technisch vlak mild onder handen genomen versie.

Toyota zegt de ophanging van de Yaris GR Sport te hebben aangepast. De hatchback profiteert van nieuwe Sachs Performance-dempers en van een stabilisatorstang en dankzij z'n aangepaste ophanging ligt de auto 1,1 centimeter dichter tegen het asfalt dan z'n reguliere broertjes

Geen extra spierkracht voor de Yaris GR Sport, maar wel uiterlijke details die geïnspireerd zijn op het voorkomen van de knotsgekke Yaris GRMN. De GR Sport staat op 17-inch lichtmetalen wielen waar Bridgestone Potenza RE50-rubber omheen is gelegd. Leuk detail: dat zijn dezelfde sloffen als die van de Yaris GRMN. Vanbuiten is de auto verder te herkennen aan zijn zwarte dak, z'n haaienvinantenne en aa z'n achterspoiler, maar er is meer. De raamlijsten, grille, spiegelkappen en de omlijsting van de mistlampen zijn namelijk ook in het zwart uitgevoerd. De behuizing van de koplampen is donkerder dan voorheen en privacy glass en GR-emblemen maken het uiterlijke feestje compleet. Vanbinnen monteert Toyota onder andere sportstoelen met donkergrijze bekleding én GR-badges, het sportstuurtje uit de Yaris GRMN, vloermatten, een zwart hemeltje en zilverkleurige en satijnchroomkleurige afwerking rond de versnellingspook, ventilatieroosters en de luidsprekers.

Net als de Y20 beleeft de Yaris GR Sport z'n debuut tijdens de Autosalon van Parijs. De GR Sport komt begin volgend jaar - alleen als vijfdeurs en als hybride - op de markt, prijzen volgen uiteraard later.