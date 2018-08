Livin' Lavida loca Speciaal voor China: Volkswagen Grand Lavida

Volkswagen breidt de chaos in zijn Chinese modellengamma uit met deze Grand Lavida Plus, een kruising tussen een hatchback en een stationwagen.

In april dit jaar stelde Volkswagen op de Chinese markt de Lavida Plus aan de wereld voor, een hagelnieuwe sedan die opmerkelijk niet dient als opvolger van de Lavida die in 2012 werd gepresenteerd. Waar die tweede generatie van de sedan nog gebruikmaakte van het PQ34-platform dat Volkswagen toepaste onder de Golf IV, maakte de Lavida Plus kennis met het MQB-platform. De Lavida Plus krijgt nu gezelschap van deze nieuwe Grand Lavida. Volkswagen besluit opmerkelijk genoeg om deze nieuwe Grand Lavida wél als opvolger te laten fungeren van het vorige model. Het Lavida-gamma beslaat straks dus twee sedans (waarvan één met MQB- en één met PQ34-techniek) en één Grand Lavida met MQB-techniek. Juist.

De Grand Lavida Plus is een auto die het midden lijkt te houden tussen een hatchback en een stationwagen. De auto meet 4,54 meter in de lengte, is 1,8 meter breed en 1,49 meter hoog. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 2,69 meter. Op de motorenlijst zet Volkswagen een 116 pk en 200 Nm sterke geblazen 1.2, een 150 pk en 250 Nm sterke 1.4 TSI. De atmosferische 1.5 lijkt niet in de Grand Lavida te komen terwijl die wél in de Lavida Plus geleverd wordt. In Europa hoef je zowel de Grand Lavida als de Lavida Plus niet te verwachten, de auto's zijn door SAIC-Volkswagen ontwikkeld en zullen de Chinese landsgrenzen niet via de officiële kanalen verlaten.