Klappen opvangen met Advanced Battery Storage Renault komt met 'grootste accu-opslag'

Slideshow

Renault komt onder de noemer Advanced Battery Storage met een plan om een grote hoeveelheid nieuwe en gebruikte accupakketten als energie-opslag op strategische plekken te positioneren.

Renault wil voor deze energie-opslag uitsluitend nieuwe en gebruikte batterijpakketten uit EV's inzetten. Rond 2020 moet het eerste doel, 60 mWh aan energie, zijn bereikt. Volgens Renault is dat vergelijkbaar met de energieconsumptie van 5.000 huishoudens. Hiervoor zijn tegen die tijd zo'n 2.000 EV-accupakketten verantwoordelijk.

De opbouw van het netwerk moet al begin 2019 van start gaan op drie plaatsen in Frankrijk en Duitsland. Renault begint met z'n eigen fabrieken in Douai en Cléon van een stroombuffer te voorzien, maar wil ook snel bij een derde faciliteit in het Duitse Noordrijn-Westfalen aan de slag. Net als bij de eerder gepresenteerde en soortgelijke energie-opslag van BMW, dat het pakket ook eerst bij z'n eigen fabriek plaatst, is het doel van Renaults nieuwe project om pieken en dalen in de aanvoering van energie beter op te kunnen vangen. Zeker voor groene stroom, waarvan de aanvoer nogal eens wil fluctueren, is dat van belang. Ook als er problemen zijn in het energienet is een enorm accupakket naast je fabriek natuurlijk een uitkomst. Bijkomend voordeel is dat 'oude' en gebruikte accupakketten die voor een auto te weinig capaciteit hebben, nog prima kunnen worden ingezet als stroomopslag.

Groupe Renault is de Europese marktleider op het gebeid van EV's en wil dat ook op het gebied van energie-opslag worden. Dat moet in 2020 al zover zijn.