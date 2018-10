Ook weer als plug-in hybride! Officieel: de nieuwe BMW 3-serie

Gisteren verscheen de nieuwe 3-serie al te vroeg op internet en vandaag is het moment daar dat BMW zélf het doek trekt van zijn nieuwe Dreier.

Ook dit jaar staat er een hoop nieuws op de beursvloer van de Autosalon van Parijs en de hagelnieuwe 3-serie is misschien wel de nieuwkomer waar de meeste aandacht naar uitgaat. Gisteren konden we BMW's nieuwste al van alle kanten bekijken en nu hebben we ook alle informatie te pakken.

De concurrentie in het segment waarin de 3-serie opereert, is moordend. BMW's inzending in die klasse heeft niet alleen landgenoten als de Audi A4 en Mercedes-Benz C-klasse tegenover zich, maar krijgt ook tegengas van auto's als de Alfa Romeo Giulia, Jaguar XE, Lexus IS en straks van de Volvo S60. De nieuwe 3-serie, generatie G20, is klaar voor een ongeveer zeven jaar durende strijd en BMW geeft het model een nog grotere focus op sportiviteit als wapen mee.

De nieuwe 3-serie slankt dankzij zijn nieuwe modulaire CLAR-platform, een basis die we momenteel al terugvinden onder auto's als de 5- en 7-serie, tot 55 kilo af en BMW belooft dat de carrosserie stijver is dan die van de huidige generatie. BMW spreekt verder over een 50:50 gewichtsverdeling en een onderstel dat ongeacht de gekozen versie voorzien is van 'lift related dempers'. Dat zijn dempers die niet elektronisch worden aangestuurd, maar wel direct reageren op de mate waarin de veer wordt ingedrukt. Adaptieve dempers én een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel zijn optioneel leverbaar. Voorheen moest je daarvoor aankloppen bij topversie M3.

Natuurlijk is ook de nieuwe 3-serie in staat zich in de file praktisch zelfstandig op de weg te houden. Koplampen met lasertechniek zijn optioneel leverbaar, terwijl ledkoplampen en led-achterlichten standaard zijn.

De koets van de nieuwe 3-serie, die vanuit elke hoek duidelijk herkenbaar is als een 3-serie, heeft een cW-waarde van 0,23. Op de bestellijst zet BMW een uitgebreide reeks benzine- en dieselmotoren. De 320i en 330i zijn allebei vierpitters en leveren respectievelijk 184 pk en 300 Nm en 258 pk en 400 Nm. Dieselen kan in elk geval met de 150 pk en 320 Nm sterke 318d en met de 190 pk en 400 Nm sterke 320d (ook met xDrive). Voor meer dieselkracht zorgt de 265 pk en 580 Nm sterke 330d, geen vier- maar een zescilinder.

Uiteraard komen ook smaken beschikbaar met sportiever M-dna, versies met een adaptief sportonderstel, variabele sportstuurinrichting, het al genoemde elektronisch aangestuurde M-differentieel en M-remmerij. Volgend jaar wordt de leveringslijst van de 3-serie niet alleen uitgebreid met een M Performance-model (M340i), maar ook met een iPerformance-variant. Inderdaad: een plug-in hybride!

De wielbasis van de 3-serie neemt met 4 centimeter toe ten opzichte van het uitgaande model. De bagageruimte blijft met 480 liter wat formaat betreft identiek. BMW geeft 3-serie een volledig nieuw interieur, waarin niet alleen een (optioneel) 12,3-inch digitaal instrumentarium een plek krijgt, maar ook een nieuw (en optioneel) 10,25-inch groot scherm dat bij het BMW Operating 7.0-infotainmentsysteem hoort. Dat scherm is voortaan ín en niet meer op het dashboard geplaatst. iDrive is aanwezig, een systeem dat zich net als voorheen ook met een fysieke draaiknop laat bedienen.

De nieuwe 3-serie staat vanaf 9 maart bij de Nederlandse dealers en kent de uitvoeringen Advantage, Sport Line, Luxury Line en M Sport. Prijzen volgen in een later stadium.