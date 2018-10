Vijfde generatie schittert in Parijs Nu voor Europa: Toyota RAV4

Toyota brengt de vijfde generatie van de RAV4 mee naar Parijs. De auto kennen we al in Noord-Amerikaanse trim, maar is nu ook voor de Europese markt gepresenteerd.

De RAV4 staat net als praktisch alle nieuwe Toyota's op het TNGA-platform, een modulaire basis die we kennen van auto's als de C-HR, maar ook van de nieuwe Corolla en de Prius. De auto komt niet alleen beschikbaar met een hybride aandrijflijn.

De aandrijflijn bestaat uit een 2,5-liter viercilinder benzinemotor die is gekoppeld aan een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 218 pk en daarmee is de nieuwe RAV4 krachtiger dan zijn 197 pk sterke voorganger. Het betreft de versie met voorwielaandrijving. Wie vierwielaandrijving wenst, krijgt een 222 pk sterke RAV4 afgeleverd. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 8,1 seconden achter de rug. Toyota zet ook een alleen benzine drinkende versie op de prijslijst, een versie die een aan een CVT-transmissie gekoppelde 2.0 onder de kap krijgt.

De RAV4 wordt in januari in ons land leverbaar. Prijzen volgen later.