Klaar voor 2019 Nieuwe Peugeot 208 in beeld!

Peugeot werkt aan een nieuwe generatie van de 208 en het is die auto die we dankzij AutoWeek-lezer Guido Smit al goed kunnen bekijken!

AutoWeek-lezer Guido Smit liep in het Spaanse Salobreña een ingepakt exemplaar van de gisteren onthulde DS 3 Crossback tegen het lijf. Leuk natuurlijk, maar interessanter is de hatchback die achter die Franse cross-over geparkeerd staat. Dat blijkt namelijk de nieuwe generatie van de Peugeot 208 te zijn!

De huidige generatie van Peugeots 208 beklom in 2012 de bühne en werd in 2015 relatief subtiel gefacelift. Een nieuwe generatie staat in de ontwikkelingskamers, een auto die alleen als vijfdeurs op de markt verschijnt. De auto staat net als de al gepresenteerde DS 3 Crossback op het samen met het Chinese Dongfeng ontwikkelde CMP-platform, een basis die geschikt is voor elektrificatie. Sterker nog, er komt zelfs een volledig elektrische versie van dat platform (e-CMP) en dat betekent dat ook van de Peugeot 208 een volledig elektrische versie komt. Net als de 206 en de huidige 208 krijgt de nieuwe generatie midden op z'n achterbumper het mistachterlicht. De wielbasis van de technisch aan deze Peugeot gerelateerde DS 3 Crossback meet 2.558 mm. Als ook de nieuwe 208 die afstand tussen z'n voor- en achteras krijgt, groeit die afstand met 2 centimeter ten opzichte van de huidige generatie.

Als ook de aandrijflijn van de elektrische versie van de DS 3 Crossback, de E-Tense dezelfde is als die straks in de elektrische 208 komt, dan betekent dat dat ook de compacte Peugeot over een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor komt te beschikken die z'n levenslust put uit een 50 kWh groot accupakket.

Een onthulling verwachten we in in maart volgend jaar tijdens de Autosalon van Genève.