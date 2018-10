Euro95 wordt E10 Nieuwe namen voor brandstofsoorten

Automobilisten krijgen aan de pomp te maken met nieuwe namen voor hun brandstof. Vanaf volgende week vrijdag zijn tankstations verplicht nieuwe etiketten te plaatsen, waarbij Euro95 voortaan E10 gaat heten en Euro98 de naam E5 krijgt.

Om verwarring onder automobilisten te voorkomen start de overheid een informatiecampagne, zo laat brancheorganisatie Bovag weten. De wit-zwarte labels zijn de hele Europese Unie hetzelfde en moeten een einde maken aan verwarring bij het tanken over de grens.

Reguliere benzine kennen wij tot op heden als E95, naar het octaangetal (dus niet zoals vaak wordt gezegd octaangehalte; er zit geen druppel octaan in). Vanaf 12 oktober heet dat E10, genoemd naar de 10 procent bio-ethanol waarmee het versneden dient te worden. Dat is in ons land nu nog zo'n 7 procent, maar moet in 2020 echt 10 procent zijn. Euro98 gaat straks door het leven als E5, mits daar minder biobrandstof in zit. Diesel wordt omgedoopt in B7. Ook hier staat het getal voor het aandeel biobrandstof.

De verschillende soorten brandstof zijn binnen het labelsysteem te herkennen aan hun vorm. Zo zijn alle labels voor benzine rond, met een E en een cijfer die het ethanolgehalte aangeven. De symbolen voor diesel zijn vierkant en gasachtige brandstoffen als lpg en waterstof krijgen een ruit.

Overigens is het niet nodig om de codes uit je hoofd te leren of een spiekbriefje op je dashboard te plakken. De oude benamingen blijven er voorlopig naast staan aan de pomp. De nieuwe codes kunnen vooral behulpzaam zijn bij tanken in het buitenland, waar nu nog vaak andere benamingen worden gehanteerd.