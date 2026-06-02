Groot nieuws: de nieuwe Audi Q7 krijgt een rechter voorportier. Ook krijgt hij reguliere deurgrepen, zal hij verkrijgbaar zijn met aluminium raamlijsten en komt er een S-Line met een S-Line-logo op het voorscherm. Dat geldt allemaal voor vrijwel iedere Audi, maar dus ook voor de nieuwe Q7. Het is precies alles wat we leren van de nieuwe Q7 van de foto die Audi vandaag vrijgeeft, één van de vreemdste teasers ooit. Waar er meestal een koplamp, een achterlicht of iets anders beeldbepalends op zo’n teaser prijkt, is het nu een stuk van de carrosserie dat maar lastig van andere Audi’s – of auto’s – te onderscheiden zal zijn. Laat je overigens niet in de luren leggen door die horizontale streep die van voor tot achter over de flank lijkt te lopen: dat is een reflectie. De Q7 wordt dus eerder afgerond dan scherp, ook geheel in lijn met andere moderne Audi’s.

De nieuwe Audi Q7 krijgt ook een nieuwe positie in het Audi-gamma, althans relatief. Het is namelijk niet langer de ruimste Audi-SUV, want die eer gaat naar de eveneens al aangekondigde Q9. De Q7 blijft uiteraard wel lekker zichzelf, en zal ten opzichte van zijn voorgangers eerder groeien dan krimpen. Een nieuwe Q7 kan trouwens absoluut geen kwaad: het huidige model is er al sinds 2016.