Skoda speelt met de gedachte om de spotgoedkope Skoda Kushaq in Europa op de markt te brengen. Dat het voornemen bloedserieus is, blijkt uit het feit dat Skoda het ontwerp van de auto al in Europa heeft vastgelegd.

De Skoda Kylaq – die in India omgerekend nog geen €7.000 kost – komt misschien naar Europa. Eerder vertelde Skoda-topman Klaus Zellmer aan Automotive News dat Skoda aan het onderzoeken is of het in India geproduceerde Skoda's naar Europa kan halen. Zellmer noemde de Kylaq direct een auto waarmee het wat prijs betreft flink onder de Fabia kan blijven. Dat Skoda serieus kijkt naar de mogelijkheid om de Kylaq naar Europa te halen, blijkt uit door AutoWeek opgeviste patenttekeningen.

Skoda heeft het ontwerp van de Kylaq vastgelegd bij het European Union Intellectual Property Office. Dit is ook nog eens heel recentelijk gebeurd: op 29 mei van dit jaar. Het is van belang daarbij aan te tekenen dat dit geen glashard bewijs is voor de komst van de Kylaq naar Europa. Volkswagen legt specifiek in Duitsland geregeld het ontwerp van Chinese modellen van het merk vast. Dat Skoda de Kylaq in de Europese Unie heeft vastgelegd en niet slechts in één land, zou kunnen wijzen op meer. Interessant: op deze tekeningen zit het stuur van de Kylaq nog rechts.

De Skoda Kylaq is een compacte cross-over met een wagenlengte van bijna vier meter. In India komt de aan de T-Cross en Kamiq gerelateerde auto daardoor in aanmerking voor fiscaal voordeel. Het is niet de enige in India geproduceerde en daar geleverde Skoda die we in Europa (nog) niet hebben. Andere voorbeelden zijn de Slavia en de Kushaq.

Mocht de Kylaq daadwerkelijk onze kant op komen, dan moet de compacte cross-over eerst worden gehomologeerd voor de Europese markt. Dat zal de prijs vanzelfsprekend opdrijven. Bovendien hebben we in Nederland te maken met bpm. Reken er dan ook niet op dat de Kylaq – als hij hier verschijnt – €10.000 of minder gaat kosten.

