GLK-invloeden voor nieuwe SUV Mercedes-Benz GLB-klasse beter in beeld

Mercedes-Benz werkt aan een enorme uitbreiding van zijn portfolio en deze GLB-klasse maakt daar deel van uit. De nieuwe SUV laat zich vandaag beter dan ooit bekijken.

Mercedes-Benz is voornemens om zijn compacte modelfamilie uit acht modellen te laten bestaan. Hoe die familie er precies uit komt te zien, is nog niet helemaal met zekerheid te zeggen. Wel weten we dat de al gepresenteerde A-klasse en A-klasse Limousine er straks samen met een nieuwe CLA- en nieuwe B-klasse deel van gaat uitmaken. Hetzelfde geldt voor de GLB-klasse, die op deze foto's beter te zien is dan ooit tevoren.

De GLB-klasse wordt de meer SUV-achtige binnen Mercedes' compacte modellenreeks, een auto die dus duidelijk hoekiger en tevens hoger wordt dan de op stapel staande nieuwe generatie van de GLA-klasse. De koets doet in grote lijnen zelfs enigszins denken aan die van GLC-voorganger GLK-klasse. De GLB is overigens een welkome toevoeging aan het Mercedes-gamma. Merken als BMW en Mini hebben al jaren auto's als de X1 en Countryman in het gamma en sinds kort kun je ook bij Volvo terecht voor een dergelijke SUV; dat merk heeft immers de XC40 in huis. Daarbij heeft Jaguar tegenwoordig de E-Pace en heeft Audi de Q2. Tijd voor tegengas uit Stuttgart dus.

De GLB leent zijn technische basis natuurlijk van de A-klasse en dat betekent dat ook de motoren zullen overeenkomen met die auto. Verwacht in elk geval een GLB 180 en een GLB 200, zeer waarschijnlijk ook een GLB 250 en misschien wel een heftige AMG-variant. De 107 pk sterke krachtbron die Mercedes-Benz in de A160 levert, gaat ongetwijfeld aan de neus van deze nieuwkomer voorbij. We verwachten de GLB-klasse uiterlijk in de eerste helft van volgend jaar.